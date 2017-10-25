Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bankalara Sekiz Mesaj

Bankaların yüzde 18'lere varan faiz yarışına el koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bankalar zirvesi yaptı. Zirveye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı-Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın başta olmak üzere sektör temsilcileri ve ilgili bürokratlar katıldı. Büyüme ve yatırımın önündeki en büyük engelin faiz yarışı olduğunu sık sık gündeme getiren Erdoğan, 52 bankaya "Türkiye'nin büyüyen ekonomisine destek verin" mesajı verdi. Ekonomideki bütün verilerin olumlu seyrettiğine dikkat çeken Erdoğan, enflasyonun nedeninin yüksek faizler olduğunu vurguladı.

Dünkü zirvede de yüksek faizlerin ekonominin önünde barikat olduğu belirtilerek, özellikle mevduat faizlerinin piyasa koşulları doğrultusunda makul seviyelere çekilmesi gerektiği vurgulandı.

BİLANÇOLAR GÜÇLENECEK

Paranın kredi maliyetinin yüzde 16-18'lere çıktığına dikkat çekildi. Mevduat faizi düşmediğinde Merkez Bankası kararlarına karşın, kredi faizlerinde anlamlı bir düşüş yaşanmadığı vurgulandı. Bankalardaki blok mevduata dikkat çekilirken, bankaların bu nedenle rekabet konusunda makul hareket etmedikleri kaydedildi. Yeni dönemde hükümet de bankaların elini rahatlatacak adımlar atacak. Önümüzdeki dönemde finansman kaynakları çeşitlendirilecek, sermaye piyasaları desteklenecek. Bu da banka bilançolarını güçlendirecek. Büyük projelerin sermaye piyasası aracılığıyla yapılmasının sektörü rahatlatacak.

BANKALARA 8 MESAJ

- Devlet bankaları özellerle yarışmayacak

- Blok mevduata uygulanan ve 16'lara ulaşan faizler aşağı çekilecek

- Bankalar alternatif kaynak kullanacak

- Merkez Bankası kaynakları kullanılacak

- Swap, yurtdışı borçlanma seçeneklerine ağırlık verilecek

- Kamu bankaları faizde makul hareket edip sermaye piyasasını güçlendirecek

- Nakit ihtiyacı ucuz fonlarla karşılanabilir

- Ticari kredilerde faiz sübvansiyonu ile piyasalar desteklenebilir.

Kaynak: Akşam