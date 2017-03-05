Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya Tepki

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05.03.2017 18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya Tepki
Almanya’ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakından uzaktan alâkanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen Kadın ve Demokrasi Buluşması Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da Türkiyeli bakanların referandum etkinliklerine izin verilmemesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Almanya'da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsınlar konuşturmasınlar. Yani konuşturmamakla Almanya'daki oyların 'evet' değil de 'hayır' çıkacağını mı zannediyorsunuz? Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakından uzaktan alâkanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz" dedi.

Erdoğan, konuyu uluslararası toplantılarda dile getireceklerini söyledi ve "Bunları dünyaya rezil rüsva edeceğiz" diye ekledi.

 

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