Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB Adalet Divanı’na: Sıkıysa Kipayı Yasakla!

Eskişehir’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’yı topa tutarak, ”AB Adalet Divanı başörtüsünü yasaklıyor. Bıktık ya bıktık. Hani din, inanç özgürlüğü vardı? Sıkıysa kipayı da yasaklasana. Yasaklayabilir mi? Bunlar çok yüzlü” dedi.

Eskişehir’deki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği’nin aldığı başörtüsü kararını sert dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının konuyla ilgili kısmı şöyle:

“AB Adalet Divanı karar alıyor. Başörtüsünü yasaklıyor. Bıktık ya bıktık! Hani din özgürlüğü, inanç özgürlüğü vardı? Sıkıysa kipayı da yasaklasana! Yasaklayabilir mi? Bunlar çok yüzlü. Türkiye’nin bir bakanı, kendi vatandaşlarıyla buluşmak için geldiğinde olağanüstü hal ilan etmenin neresi özgürlükçülüktür? Kim bu? Belediye… Belediye olağanüstü hal ilan ediyor! Hükümet değil ha. Hale bak! İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kardeş şehir belediyesi olduğu için hemen ertesi gün kendilerine kardeşlik sözleşmelerini iptal etmelerini söyledik. Bitti o iş. Antidemokratik, inanç özgürlüklerine karşı, benim devletimin bakanına, hem de bir bayan bakanına kapıları kapatan ve kendi toprağım sayılan konsolosluğuma sokmayanlara, bizim de kapılarımız kapalıdır. Benim Dışişleri Bakanıma uçuş yasağı getirenlere, kusura bakmasınlar bundan sonra bizim de uçuş yasağımız vardır.”