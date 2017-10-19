Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Belediye Başkanına İstifa Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Bedeli ağır olacak demedim, gereği neyse o yapılacak dedim. Şu an 3 belediye başkanımız istifalarını verdiler, 3 belediye başkanımız daha var. Onların da istifalarını en kısa zamanda vereceğine inanıyorum. İstifayı vermelerinin onlar da hazırlığı içindeler. Gereği ne ise yapılacaktır. Kurullarımız bu konu ile ilgili kararını vermişlerdir. Bu karar sürecini biz kendileri ile de değerlendirdik. Burada böyle bir adımın atılması gereğini söyledik..." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijeryalı mevkidaşı ile Ankara'da yaptığı ortak açıklamada, belediye başkanlarının istifasının istenmesiyle ilgili, "Çok tehlikeli sorular soruyorsun. Bedeli ağır olacak demedim, gereği neyse o yapılacak dedim. Şu an 3 belediye başkanımız istifalarını verdiler, 3 belediye başkanımız daha var. Onların da istifalarını en kısa zamanda vereceğine inanıyorum. İstifayı vermelerinin onlar da hazırlığı içindeler. Gereği ne ise yapılacaktır. Kurullarımız bu konu ile ilgili kararını vermişlerdir. Bu karar sürecini biz kendileri ile de değerlendirdik. Burada böyle bir adımın atılması gereğini söyledik. Biz sıradan bir parti değiliz. Bu bir davadır. Onlar da bize kalmadan gereğini yaparlar, yapmaları da lazım. Ben, Başbakan arkadaşım ve konu ile ilgili genel başkan yardımcım." ifadelerini kullandı.