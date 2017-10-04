Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimine İlişkin Davada Karar Verildi

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada karar açıklandı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmada, sanıkların son sözlerinin tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti verdiği aradan sonra kararı açıkladı.

Mahkeme heyeti davanın bir numaralı sanığı Fetullah Gülen, firari eski Yüzbaşı Burkay Karatepe ve olaydan 13 ay sonra yakalanan eski Yarbay Özcan Karacan'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.

Suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski Binbaşı Şükrü Seymen ve "Paşa" lakaplı eski Astsubay Zekeriya Kuzu'ya 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti sanıklardan eski Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın beraatine karar verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri eski Albay Ali Yazıcı hakkında ağırlaştırılmış mübbet cezasına hükmedildi. Yazıcı'nın cezası, sanığın eyleminin suça yardım etme boyutunda kaldığı gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına indirildi.

Sanıklardan Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı eski Albay Ramazan Elmas'ın dosyasının da ayrıldığı ve Çiğli davasında yargılanacağı belirtildi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, yaklaşık bir saatte okuduğu 30 sayfalık kararın ardından, "İnşallah bir daha demokrasiye böyle müdahaleler olmaz ve biz de böyle kararlar vermek zorunda kalmayız." dedi.