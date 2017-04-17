Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaferler Bizi Sarhoş Etmeyecek

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17.04.2017 18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaferler Bizi Sarhoş Etmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güneydoğu'ya, Doğu'ya baktım. Gece hep onları inceledim. Devran değişti. Şimdi istikamet üzere bir gidiş var. Daha iyi olacak, buna inanıyorum. Fakat Kasım 2019'u unutmayın. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek" dedi.

Referandum sonuçlarını İstanbul'da takip eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti. Esenboğa Havalimanı'nda kendisini karşılayanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi ben Güneydoğu'ya, Doğu'ya baktım. Gece hep onları inceledim. Devran değişti. Şimdi istikamet üzere bir gidiş var. Daha iyi olacak, buna inanıyorum. Fakat Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam (Pazar) bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Zaferler bizi sarhoş etmeyecek" dedi.

Erdoğan önümüzdeki saatlerde de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı, Pazar gecesi resmi olmayan sonuçlar belli olduktan sonra Huber Köşkü'nde yaptığı açıklamalarda, Güneydoğu illerinden çıkan sonuçlara özellikle vurgu yapmıştı. Erdoğan, "Verilen tüm oylar, elbette önemlidir ama özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki oyların ayrıca önemi olduğunu da burada vurgulamak isterim. Partilerin halk oylamasındaki pozisyonlarını dikkate aldığımızda, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm illerde 10 ilâ 20 puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar, ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının da müjdecisi olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA, Al Jazeera

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