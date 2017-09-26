Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yiyecek Ekmek Bulamayacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Bir süredir yeni bir krizle daha karşı karşıyayız. Kuzey Irak bölgesel yönetimi, referandumu yapmakta ısrarcı davrandı. İsrail dışında girişimi destekleyen ülke ve uluslararası kuruluş da yok. Tırlar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek ekmek bulamayacaklar" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından konuyla ilgili olan kısımları ilginize sunuyoruz:

Bir süredir yeni bir krizle daha karşı karşıyayız. Kuzey Irak bölgesel yönetimi, referandumu yapmakta ısrarcı davrandı. İsrail dışında girişimi destekleyen ülke ve uluslararası kuruluş da yok. Yeni çatışmaların habercisi olmaktan başka anlam taşımıyor. Yüzde 90-91 ile onaylanmış, bunun kıymeti harbiyesi var mı?

YİYECEK EKMEK BULAMAYACASINIZ

Kim tanıyacak? Dünya İsrail'den ibaret değil. Kosova'yı 114 ülke kabul etti ama hala sıkıntı içinde. Sen bir İsrail ile neyi elde edeceksin? Biz yaptık, oldu ile olacağını zannediyorlar, olmayacak ya, olamayacak zaten. Yaptırımları uygulamaya başladığımızda ortada kalacaksın. Vanayı kapadığımızda iş bitti. Tırlar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek ekmek bulamayacaklar. Mecburuz, yaptırım.

İSRAİL'E NET MESAJ

Bunlara İsrail neyi, nereden, nasıl gönderecek? Bunu gözden geçirmedikçe atacağımız birçok adımı da bundan sonra İsrail ile de atamayız. Türkiye'yi oyun kurucu olarak görmeyenlerle bizim atacağımız adım yoktur. Türkiye bu bölgede oyun kurucudur.

BU KARAR ÜLKEMİZE İHANETTİR

Kuzey Irak'ta biri şoföre sormuş. Ne yaptın diye? Evet oyu verdim demiş. Peki bağımsızlık olduğunda ne yapacaksın diye sorunca, 'Çoluğumu çocuğumu alıp Türkiye'ye gideceğim' demiş. Bu nasıl iştir? Memurunun maaşını ödeyemiyorsun. Yaklaşık 1.5 milyar dolar bunlara kredi veriyoruz. Sen kalkıp böyle bir adımı atarken 'soralım' demiyorsun. Tabii ki Türkiye buradaki süreci yorumlayacaktır. Ona göre de bir adım atacaktır. Biz son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk. Demek yanılmışız. Bu karar ülkemize ihanettir.

PKK'LILAR KUTLAMA YAPIYORSA MASUMİYET YOKTUR

Bu mesele Kürtlerin hakkı meselesi değildir.Eyalet olarak varlığını sürdür ne gerek var bu yollara girmene? Türkmenler, Araplar sandığa gitmedi. Referandumu Kuzey Irak yönetimi gerçekleştiriyor. Kutlamayı PKK'lılar yapıyorsa orada masumiyet de meşruiyet de yoktur. Katılım oranı da çıkan sonuçlar da şaibelidir.