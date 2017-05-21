Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden AK Parti Genel Başkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, bin 414 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi.

AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık için yapılan seçim sonuçlandı.

Kongre Divan Başkanı Hayati Yazıcı, seçim sonuçlarına göre, kayıtlı bin 470 delegeden bin 417'sinin oy kullandığını, bin 414 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bin 414 oyla, geçerli oyların tamamını alarak genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Böylece, 27 Ağustos 2014'te yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kongre'de genel başkanlık koltuğunu Ahmet Davutoğlu'na devreden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 998 gün sonra 3. Olağanüstü Büyük Kongre'yle yeniden AK Parti Genel Başkanlığı görevini üstlenmiş oldu.

AK Parti MKYK seçim sonuçları

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem Etik Kurulu asil ve yedek üyelikleri için yapılan seçim tamamlandı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, ilk kez genel başkan ve diğer genel merkez organ seçimleri aynı anda yapıldı.

Bin 414 delegenin oyu ile MKYK asıl üyeliğine Binali Yıldırım, Abdulhamit Gül, Ahmet Sorgun, Ali Aydınlıoğlu, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erol Kaya, Ethem Sancak, Fatih Şahin, Fevzi Şanverdi, Hacı Ahmet Özdemir, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Emrah Karayel, Jülide Sarıeroğlu, Mahir Ünal, Markar Esayan, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Savaş, Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Ravza Kavakçı Kan, Recep Uncuoğlu, Rumeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Vedat Demiröz, Yasemin Atasever, Zeki Akgün, Zelkif Kazdal, Zeyid Aslan ve Zeynep Alkış seçildi.

MKYK yedek üyeliğine ise Derya Bakbak, Mustafa Kurt, Osman Boyraz, Ayşegül Esra Atik, Yıldız Seferinoğlu, Fevai Aslan, Nurdan Şanlı, Murat Yıldırım, Ahmet İnal, Mahmut Gürcan, Hatice Dudu Erkal, Murteza Zengin, Hülya Nergis, Serpil Özarslan, Şadiye Öztürk, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mustafa Hilmi Dülger, Emrullah Gür, Ahmet İzi, Salih Çağdaş, Mustafa Demir, İshak Gazel, Bünyamin Demir, Mahmut Atilla Kaya ve Ahmet Kılıç geldi.

Kurul üyeleri belli oldu

Kongrede, Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeliklerine Ali Özkaya, Hüseyin Özbakır, Ayhan Sefer Üstün, Serkan Bayram, Kerem Ali Sürekli, Murat Alparslan, Murat Göktürk, Taha Ayhan, Sabri Öztürk, Serap Yahşi Yaşar ile Zeynep Yıldız seçildi.

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu asıl üyesi Aziz Babuşcu, Vedat Bilgin ve Şamil Tayyar oldu.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu asıl üyeliklerine ise Ahmet Cemil Tunç, Mustafa Ünal, Halide İncekara, Güldal Akşit ve Nihat Eri seçildi.

AA