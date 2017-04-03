Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Harekâtların Hazırlığını Yapıyoruz

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın birinci etabının bittiğini ve yeni harekâtların hazırlıklarının yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni harekâtlara yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm teröristlere çok güzel sürprizlerimiz var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’daki toplu açılış töreninde konuştu. Fırat Kalkanı Harekâtı'nın birinci etabının bittiğini ve yeni harekâtların hazırlığının yapıldığını söyleyen Erdoğan, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Suriye'de El Bab'ın da teröristlerden temizlenmesiyle Fırat Kalkanı Harekâtı’nın birinci etabını sona erdirdik. Şu anda bitti. Bundan sonra da olacaktır. Şimdi diğer bölgelerde de terör örgütlerinin tepesine binmek için yeni harekâtların hazırlıklarını yapıyoruz. Yeni harekâtlara yeni isimler vereceğiz. Baharı bekleyen tüm terör örgütlerine, PKK'sıyla, YPG'siyle DEAŞ'ıyla FETÖ'süyle çok güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki aylar, Allah'ın izniyle Türkiye'nin ve Türk milletinin baharı, teröristlerin ise kara kışı olacaktır.

Bu mübarek vatana göz dikenler varsa, önce bizim ödediğimiz bedelden daha fazlasını ortaya koymayı kabul etmelidir. Şundan emin olunuz, şehitlerimizin tek bir damla kanı bile boşa gitmiyor. Türkiye, tarihinin en önemli mücadelesini veriyor. Birilerinin iddia ettiğinin aksine bu süreçte Türkiye kuşatılmıyor, tam tersine Türkiye kefenini yırtarak gömülmeye çalışıldığı mezardan çıkıyor. Türkiye'yi bin yıllık coğrafyasından, bin yıllık kardeşlerinden ve soydaşlarından kopartıp kendi içine hapsedenlerin telaşı işte bu yüzden.”