Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı Kabul Etti

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, önce Başbakan Yıldırım'la ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti.

Tillerson, öncesinde ise Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Kabulde Irak, Suriye, IŞİD ve Fetullah Gülen’in iade talebi görüşüldü. Görüşmeyle ilgili Başbakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

"Sayın Başbakanımız, bugün (30 Mart) ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı kabul etmiştir. Kabulde, DEAŞ’ın Irak ve Suriye’den temizlenmesi için yürütülen çabalar ele alınmış, FETÖ’yle mücadele ve elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin atılması beklenen adımlar görüşülmüş, ikili ve bölgesel konularda yürütülen işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Yönetim değişikliği sonrasında, ülkemize ABD’den yapılan bu ilk resmi ziyarette, iki müttefik ülke arasındaki yoğun ikili temasların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi üzerinde mutabık kalınmıştır."

Trump’ın 20 Ocak’ta Başkanlık koltuğuna oturması, Ankara’yı, YPG’ye verilen destek ve Gülen’in iadesi konularında umutlandırmıştı. Ancak iki aydan fazla süre geçmesine rağmen Washington’dan olumlu bir adım gelmedi. Trump, Obama dönemi politikasını ana hatlarıyla sürdürdü. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Tillerson’ın ziyareti Ankara'nın bu hayâl kırıklığının gölgesinde gerçekleşiyor.

Kaynak: Al Jazeera