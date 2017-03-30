Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti.
Tillerson, öncesinde ise Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Kabulde Irak, Suriye, IŞİD ve Fetullah Gülen’in iade talebi görüşüldü. Görüşmeyle ilgili Başbakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:
"Sayın Başbakanımız, bugün (30 Mart) ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı kabul etmiştir. Kabulde, DEAŞ’ın Irak ve Suriye’den temizlenmesi için yürütülen çabalar ele alınmış, FETÖ’yle mücadele ve elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin atılması beklenen adımlar görüşülmüş, ikili ve bölgesel konularda yürütülen işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Yönetim değişikliği sonrasında, ülkemize ABD’den yapılan bu ilk resmi ziyarette, iki müttefik ülke arasındaki yoğun ikili temasların önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi üzerinde mutabık kalınmıştır."
Trump’ın 20 Ocak’ta Başkanlık koltuğuna oturması, Ankara’yı, YPG’ye verilen destek ve Gülen’in iadesi konularında umutlandırmıştı. Ancak iki aydan fazla süre geçmesine rağmen Washington’dan olumlu bir adım gelmedi. Trump, Obama dönemi politikasını ana hatlarıyla sürdürdü. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Tillerson’ın ziyareti Ankara'nın bu hayâl kırıklığının gölgesinde gerçekleşiyor.
Kaynak: Al Jazeera
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Batı İstihbaratı AK Parti-Kemalistler İttifakını Bozmaya Çalışıyormuş!
- Alpay: CHP’li Atilla Sertel’in Hakkımdaki İddiaları Tümüyle Yalan ve İftiradır
- Vatan İçin Her Şey ‘Teferruat’ Görülebilir mi?
- Haley: Esed ve İran Suriye Krizinin Çözümü Önünde Büyük Bir Engel
- Kerkük’teki Kürtçe ve Kürdistan Bayrağı Gerilimi Neyin İşareti?
- ABD'de Robotlar İnsanları İşinden Ediyor
- MGK: Fırat Kalkanı Harekatı Sonuçlandı
- Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı’nın Bittiğini Doğruladı
- Suriye'de 4 Bölgede Tahliye İçin Anlaşma Sağlandı
- Güney Afrika'nın Simge İsmi Kathrada Defnedildi
- Trump'ın İkinci Vize Yasağı 'Süresiz' Olarak Durduruldu
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı’nın Bittiğini Doğruladı
- Ve Sonunda Şaban Dişli de Sahnede Yerini Aldı!
- YGS Birincisi Bingöl’den Çıktı
- İşgal Komutanı: IŞİD Varken, Bizim Katliamlarımızı Neden Görüyorsunuz?
- Dursun Özbek: 'Üyelerimiz FETÖ'cü Değil Atatürkçü Olmak Zorundadır'
- ABD Büyükelçiliği: Evet, Adil Öksüz’ü Aradık
- ABD Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı Tutukladı
- Darbeci Sisi 3 Nisan’da Beyaz Saray’da Olacak!
- Adil Öksüz O Gece ABD Konsolosluğundan Aranmış
- Moro’da Şehid Yasin Börü İlkokulu Açıldı
- Fatih'te Günlük Kiraya Verilen 324 Ev Mühürlendi
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim