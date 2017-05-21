Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tusk ve Juncker ile Görüşecek

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda son dönemde taraflardan gelen sert mesajların gölgesinde gerçekleşecek olan görüşmeye ilişkin açıklama Brüksel’den geldi.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Mayıs’ta AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşeceği duyuruldu.

NATO zirvesinden önce yapılacak görüşmenin adresinin Brüksel olacağı belirtildi.

3 Konu Ele Alınacak

Tıkanan üyelik müzakereleri, idam cezasını geri getirme yönünde yapılan açıklamalar ve Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşmasının geleceği gibi kilit konular masada olacak.

Brüksel’de yapılacak Erdoğan-Juncker-Tusk görüşmesinin Türkiye ve AB arasında bir zirve yapılmasının önünü açabileceği belirtiliyor.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 10 Mayıs’ta Brüksel’de yaptığı temasların ardından NATO Zirvesi çerçevesinde AB yetkilileri ile yapılacak bir görüşme sonrası, zirve için planlama yapılabileceğini duyurmuştu.

“AB’nin Kapıkulu Değiliz”

Gelecek hafta yapılacak görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye bir kez daha eleştiri geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TÜSİAD toplantısında yaptığı konuşmada “54 yıldır bu ülkeyi kapısında sürüm sürüm süründüren bir Avrupa Birliği var. Türkiye’ye referandum sürecinde yaptıklarını gördünüz. Biz kapıkulu değiliz, onurumuz ve haysiyetimiz var.” demişti.

“Zirve İlişkileri Canlandırabilir”

Siyasi gözlemciler, gelecek haftaki görüşmeden Türkiye-AB zirvesi kararı çıkarsa ilişkiler için yeni bir yol haritası belirleme ve ilişkileri ilerletme fırsatı doğabileceği görüşünü savunuyor.

Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakereleri 2005 yılından bu yana devam ediyor. Şimdiye kadar toplam 35 müzakere fasılından 16’sı açıldı. Bu fasıllardan sadece 1’i kapatıldı.