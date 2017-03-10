Cumhurbaşkanı Erdoğan: PYD’nin Moskova’daki Faaliyetlerine Son Verilsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’da heyetler arası görüşmelerde, "PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’da Putin ile yaptığı görüşmede ağırlıklı konunun Suriye’ye ayrıldığını belirten Al Jazeera ve AA ilk haberlerinde bunun içeriğine yer vermemişlerdi.

Al Jazeera’nin az önce konuyla ilgili yer verdiği ikinci bir haberde görüşmenin Suriye ile ilgili kısmına dair kısmen ayrıntılara yer verildi.

Söz konusu ajansın aktardığı son haberde şunlar kaydedildi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. Kremlin Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından, Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına geçildi. Erdoğan, bu toplantının açılışında şunları söyledi:

"Terörle mücadele alanında yakın eşgüdüm halinde hareket etmemiz büyük önem taşıyor. Suriye'de DEAŞ'a karşı sergilediğimiz kararlı tutumu diğer terör örgütlerine karşı da göstermeliyiz. Bu bakımdan PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin Moskova'daki faaliyetlerine son verilmesini özellikle bekliyoruz.

Putin ile az önce Suriye ve terörle mücadele konusunda değerlendirmelerimizi paylaştık. Akan kanın durması, Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması için hepimize önemli görevler düşüyor."