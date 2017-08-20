Cumhurbaşkanı Erdoğan Pelikancılara Racon Kesti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi.

Burada yaptığı konuşmada bazı köşe yazarlarının kendisi adına herkese ayar vermeye kalktığını gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı, kendisinin buna ihtiyaç duymadığını ifade ederek "Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli." dedi.

Erdoğan, kendisinin her şeyi açık ve net bir şekilde ifade ettiğini de sözlerine ekledi.

ŞAHSIM ADINA RACON KESMEYE ÇALIŞIYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Zaman zaman kamuoyunda, medyada, partimiz içinde kesinlikle arzu ve tasvip etmediğim tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz. Genellikle sosyal medya hesapları veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda, birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum; benim, milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli.”