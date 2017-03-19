Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskeli Balo Sona Erdi

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19.03.2017 16:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskeli Balo Sona Erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ülkeleriyle yaşanan krize değinerek, "Şimdiye kadar sırtını sıvazladıkları terör örgütleriyle, bir dolara satın aldıkları ajanlarıyla bizi sıkıştırmaya çalışanlar artık bizzat sahaya indi. Maskeli balo sona erdi" dedi.

İstanbul'da, İlim Yayma Vakfı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son günlerde bazı Avrupa ülkeleriyle yaşanan krize değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde işte Avrupa'da yaşananlar, ülkemize ve davamıza karşı yürütülen mücadelenin yeni bir safhaya geçtiğini gösteriyor. Şimdiye kadar maşalarıyla silah verdikleri, sırtını sıvazladıkları terör örgütleriyle, bir dolara satın aldıkları ajanlarıyla bizi sıkıştırmaya çalışanlar artık bizzat sahaya indiler. Kardeşlerim, maskeli balo sona erdi" dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"Şu anda Avrupa'da, oralara giden bakan arkadaşlarımızı, milletvekili arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Niye? PKK'yı konuşturuyor, FETÖ'cüleri konuşturuyor. Türkiye'den Barolar Birliği Başkanı oraya gidiyor, bu terör örgütünün uzantılarıyla beraber orada toplantılar yapıyor. Kim bu? Barolar Birliği Başkanı. Sözde hukukçu, sözde profesör... Demek ki istikamet üzereyiz."

Daily Sabah tepkisi: Karşılığını Türkiye'de göreceksiniz

"Daily Sabah'ı Avrupa Parlamentosu’na sokmak istemeyenler var. Onun için önerge veriyorlar. Şimdi bunlar neyi getiriyor biliyor musunuz, karşılığını getiriyor. Onlar burada milli, yerli olan bir gazetemizi oraya sokmuyorsa, o zaman siz de bunun karşılığını Türkiye'de göreceksiniz."

"Sonuçlarına katlanırlar"

"Bizim dik durmamız lâzım. Dikleşmeyeceğiz ama dik duracağız. Bize aba altından sopa gösterenlere diyorum ki 'o günler artık geride kaldı.' Sizin tehditlerinize, zorbalıklarınıza boyun eğen bir Türkiye artık yok. Biz tek bir vatandaşımızın dahi kılına zarar gelmesine izin vermeyiz. Buna teşebbüs eden her ülke sonuçlarına katlanır."

"16 Nisan aynı zamanda bir kırılma günü"

"Kadınlarımızın, gençlerimizin önündeki engelleri siyasette, bürokraside, ticarette her alanda kaldırdık. Bugün kızlarımız başörtüleriyle devlette, akademide, iş hayatının en üst kademelerinde, yargıda, silahlı kuvvetlerde her yerde serbestçe görev yapabiliyor. Nereden nereye... Nerede başladık, nereye geldik. Daha iyi günler var önümüzde inşallah. İşte 16 Nisan aynı zamanda bunun kararının da verileceği gündür. Buna hazır mıyız? Bu önemli. 16 Nisan aynı zamanda bir kırılma günü."

"Milletin doğrudan iktidarının adı"

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, milletin doğrudan iktidarının adıdır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Artık karar verici olan millettir."

"Üniter yapı kesinlikle korunacak"

"Bu sistem 14 yıldır, mevcut sistemi söylüyorum, şahsi gayretlerimizle tesis edilen istikrar, güven ve özgürlük ortamının bundan sonra yeni anayasayla, anayasal korumaya alınmasıdır. Yaptığımız iş budur. Cumhurbaşkanlığı sistemi, milli birliğimizin, 80 milyonluk Türkiye'nin kardeşliğinin teminatıdır. Yeni hükümet sisteminin üniter yapımızla da bir ilgisi yoktur. Zira üniter yapı kesinlikle korunacaktır."

Kaynak: Al Jazeera, AA

 

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