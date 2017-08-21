Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun Tutuklanması Gündemimde Değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun tutuklanabileceğine ilişkin açıklamalarına dair soru üzerine, "Bunları değerlendirmeye haiz bir ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu, doğmamış çocuğa don biçiyor. Böyle bir şey duydunuz mu yargıdan filan falan, böyle bir şey geldi mi size? Kendini gündemde tutabilmek için buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.