Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Değişikliğiyle İlgili Konuştu

Hindistan'a gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabinede revizyon olup olmayacağına yönelik soru üzerine değerlendirmeler yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

"Kabine değişikliği teklifi Cumhurbaşkanının değildir. Kabine değişikliği teklifi hükümetindir. Dolasıyla hükümetin tasarruf alanına ben tabii ki Cumhurbaşkanı olarak giremem. Şu anda gündemde böyle bir şey söz konusu değil ama ileride ne olur, ne biter onu da şu anda söylemek yanlış olur. Sağlıklı bir şekilde yürüyen şu anda bir hükümet yapısı var. Ekonomide şu anda sürekli bir yükseliş trendi içerisindeyiz. Bunu daha da iyi bir konuma geleceğini ama her alanda da tabii ki hükümetimizin başarısı. Bu başarıyı değerlendirme, bu noktada Sayın Başbakan'ın kendi tasarrufları her an olabilir. Bu tasarrufları tabii ki Cumhurbaşkanı olarak paylaşma imkânımız da olacaktır. Yani ne bir kapama ne de böyle bir karar yetkisi açıklama gibi bir anlayışım söz konusu değildir. Buradaki yetki Başbakan ve hükümete aittir. Bütün bizim temennimiz ülkemizin geleceği için en hayırlı olan neyse odur. Ama biz Türkiye'de biz bir şeyi biliyorsunuz, alışkanlık haline getirdik. O da şudur; sağlıklı bir hükümet yapısıyla geleceğe yürümek. Böyle her an hükümetlerin değiştiği bir yapı değil, o bizden öncelerde, eski Türkiye'de kaldı ki hedefimiz bizim güven ve istikrardır. Güven ve istikrar ise sağlıklı hükümetlerle olur. Temennimiz odur ki hükümetin alacağı isabetli kararlar paylaşılır ve ülkemize hizmet aynen devam eder."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti'ye üye olacak. Başbakan Binali Yıldırım, "Salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız ve bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız" demişti. Yıldırım, 21 Mayıs'ta da AK Parti kongresini toplayacaklarını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı'nın 21 Mayıs'ta düzenlenecek AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde de genel başkan olması bekleniyor.

Kaynak: AA