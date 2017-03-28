Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "Hayır" Çadırına Girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da CHP’ye ait olan bir "Hayır" çadırına girdi. Daha sonra konuyla ilgili açıklama yaparak 15 dakikaya yakın kaldığı çadırda konuşulanları anlattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek için öğle saatlerinde Tarabya Köşkü'nden çıktı. Erdoğan, önce Hacıosman Metro istasyonu yanında kurulan "evet" standını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra "evet" standının hemen yakınında kurulan 'hayır' standını ziyaret etti. Erdoğan, 16 Nisan'da yapılacak referandumda "hayır" oyu verilmesi için çalışan CHP'lilerin bulunduğu çadıra girerek içeridekilerle yaklaşık 15 dakika konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada çadırda geçen diyaloğu anlattı ve şunalrı söyledi:

"Bu sabah gelirken evet çadırının kurulduğu bir yere uğradım. Yanında da hayır çadırı vardı. Evet çadırıdındakilerle görüştüm. Hayır çadırındakilere niçin hayır diyorsunuz ? Bana bir söyler misiniz?. Biz çağdaş bir Türkiye istiyoruz dediler. Yani şu anda çağdaş bir Türkiye yok mu dedim. Neyiniz eksik dedim, yollarınız, köprüleriniz hızlı tren, okullar bunlar yok mu? 14 sene önce bunlar var mıydı? Siz Yavuz Sultan Selim Köprüsüne niye Yavuz Sultan Selim Köprüsü adını koydunuz ? Dedim ki çok ayıp Yavuz Sultan Selim Han'ın padişah olduğu zaman Osmanlı'nın toprağı neydi biliyor musunuz? 18 milyon kilometrekare. Olaya bakış ne ? Bakıyorum mezhepçilik . Hemen arkadan geldi. Siz Alevi'lerle Sünni'leri ayırıyorsunuz? Kardeşlerim biz bu ülkede Sünni, Alevi ayrımı yapmadık. Eğer böyle bir ayrım varsa Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi, işte bir siyasi partinin başında. Neyi eksik ?"

Ziyarette çadırın girişinde ellerinde "hayır" broşörleri bulunanlarla konuşan Erdoğan'a kadınlardan birinin "Hepimizin Cumhurbaşkanı olabilmeniz için hayır" dediği duyulmuştu.

"Hayır" çalışması yapan başka bir kişi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a su ikram edip içeriye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, içeri girip yaklaşık 15 dakika 'hayır' çalışması yapanlarla konuştu. Basın mensuplarının uzaktan görüntüleyebildiği sohbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, birlik beraberlik vurgusu yaptığı, çadırdakilerin de hayırcıların terörist olarak nitelenmesinin birlik beraberliği bozduğunu söyledikleri öğrenildi.