Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak’ta Pers Milliyetçiliği Oluşturuluyor

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04.04.2017 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak’ta Pers Milliyetçiliği Oluşturuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV-Star ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NTV ve STAR’ın ortak yayınında Irak’ta İran'ın yayılmacı politikalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Haşdi Şabi terör örgütü Irak Meclisi'nden terör örgütü olmadığı şeklindeki bir oylamayla geçti ve biz gerek sayın Başbakan gerekse bizler ben Haşdi Şabi'yi eğer bu bölgede aktif olarak kullanacak olursanız bu sıkıntı yaratır diye uyarılarımızı yaptık. Sincar'da aslında ikinci bir Kandil oluşturma gayretleri var. Orada 2500 kadar PKK'lı var. Irak'ta aslında mezhebe dayalı bir Pers milliyetçiliğine yönelik İran'a bir destek oluşturuluyor. Yayılmacılık hareketi Pers milliyetçiliği perspektifinde. Bir mezhep anlayışıyla bunu yayıyorlar. Uluslararası camiada bu işin çok daha farklı yerlere kaydığını göreceğiz. Bugün Suriye'nin başında bulunan kişi aslında Şia değildir.” dedi.

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