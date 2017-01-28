Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'ı Kabul Etti

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28.01.2017 17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'ı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'ı kabulü sonrası, "Bölgede Suriye, Irak, bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Bu konuları aramızda görüştük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, "Bölgede Suriye, Irak, bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin işbirliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz. Bu konuları aramızda görüştük." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki lider görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

İngiltere ile Türkiye arasındaki 15 milyar dolarlık ticaret hacmine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 milyar olan ticaret hacmimizi ilk aşamada 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı May'le Kıbrıs, Suriye, Irak ve Astana sürecini ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bölgede Suriye, Irak, bu konu Türkiye-İngiltere arasında büyük önem ifade ediyor. Koalisyon güçleriyle Türkiye'nin işbirliğini bundan sonraki süreçte çok daha farklı bir konsepte oturtalım istiyoruz. Bu konuları aramızda görüştük."

MAY: İLİŞKİLERİ İLERİ TAŞIMAK İKİ ÜLKENİN YARARINA

İngiltere Başkanı Theresa May da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kıbrıs, Suriye, ticaret ve savunma alanında işbirliği konularını ele aldıklarını belirtti. Türkiye'nin 15 Temmuz'da demokrasisine sahip çıktığını belirten İngiltere Başbakanı May, "İlişkilerimizi daha ileri taşımak iki ülkenin yararına" dedi.

Görüşmede Kıbrıs konusunun da gündeme geldiğini dile getiren İngiltere Başbakanı May, Kıbrıs'ta müzakere sürecine önem verdiklerini belirtti.

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