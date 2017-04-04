Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib’deki Kimyasal Saldırıya Tepki Gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'deki kimyasal saldırıya sert tepki gösterdi. Erdoğan, 'İnsanlık dışı saldırılar kabul edilemez' dedi.

St. Petersburg’daki terör saldırısıyla nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin’e taziye mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu korkunç saldırıyı kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan İdlib'deki kimyasal saldırıyla ilgili olarak "İnsanlık dışı saldırılar kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, St. Petersburg metrosundaki patlamaya nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Bu hain terör saldırısı karşısında Türkiye'nin Rusya'nın yanında olduğunu; yıllardır terörle mücadele eden ülkemizin, acınızı en iyi şekilde anladığını belirtmek isterim. Bu korkunç saldırıyı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Suriye'deki durum da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'deki kimyasal saldırıyla ilgili olarak "İnsanlık dışı saldırılar kabul edilemez" dedi. Erdoğan, saldırıların Astana sürecindeki emekleri heba etme riski taşıdığını belirtti.