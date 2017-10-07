Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib Harekâtı Başladı

HAKSÖZ-HABER

İdlib’de çatışmasızlık bölgeleri kurulması için Eylül’de Astana’da anlaşmaya varan iki ülkeden Türkiye kent içi, Rusya ise kent çevresi güvenliği sağlamak üzere 500 asker gönderme hazırlıklarını tamamlamıştı.

Ne var ki Astana’da alınan bu karardan sonra da Rusya’nın İdlib’in çeşitli bölgelerinde hava saldırılarının ardı arkası kesilmedi. Sivil hedeflerin de payını aldığı saldırılardan sosyal medyaya yansıyan masum ölü bebek-çocuk görüntüleri ve yıkıntılar ucunda Rusya’nın olduğu bir “çatışmasızlık bölgeleri” planının ne anlama geldiğini ortaya koyuyordu. Rusya, Putin’in Ankara’da ağırlandığı günlerde de İdlib’de masum halka yönelik saldırıları hız kesmemişti ancak Astana lobisinin Türkiye ayağı olmaya soyunan medya şebekeleri ve trol kalemler Türkiye ve Rusya çok büyük işler yapıyor havası oluşturarak bebek cesetlerini yansıtan fotoğrafların paylaşılması suretiyle bu olumlu (?) tablonun dağılmaması gerektiğini işliyorlardı.

Dün geceden bu yana sınırda yaşanan hareketlilik Türkiye’nin nihayet bir süredir Astana lobisinin kendisini getirmek istediği İdlib’e müdahale noktasına getirdiğinin işareti anlamı taşıyordu. Konuyla ilgili bir sürü asparagas haber-yorum yapıldı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün yaptığı açıklama gelişmeyi teyit ediyor.

"İDLİB'DE CİDDİ BİR HAREKAT VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki AK Parti kampının açılış konuşmasında İdlib'deki gelişmeleri doğrulayarak ciddi bir harekatın olduğunu şu sözlerle duyurdu: "Fırat Kalkanı ile açtığımız alan ile ilgili yeni bir adımla daha ileriye taşımanın gayretindeyiz, bugün İdlib'te ciddi bir harekat var. Sürecek. İdlib'in ardından yeni inisiyatifler almaya devam edeceğiz."

"HENÜZ ASKERLERİMİZ İDLİB'DE DEĞİL"

Erdoğan ayrıca "Henüz askerlerimiz İdlib'de değil ÖSO orada. İdlib'in içi bizde, dışı da Rusya'da olacak. Rusya havadan, TSK sınır içinden destek veriyor." dedi.

Erdoğan, olası bir göç için her türlü hazırlığımız var açıklamasında bulundu.

Bu arada zırhlı araçların giriş çıkışları için Suriye sınırına örülen duvarların bazıları kaldırıldı.