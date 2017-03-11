Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda’ya Tepki Gösterdi!

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11.03.2017 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda’ya Tepki Gösterdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal eden Hollanda’ya seslendi ve “Hollanda bir sıçrarsın, iki sıçrarsın ama bilesiniz ki oradaki vatandaşlarımız sizin tezgâhınızı bozacak 16 nisan’da.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal eden Hollanda’ya seslendi ve şunları söyledi:

“Dışişleri Bakanı’mız Hollanda’da vatandaşlarımızla buluşma programına gidecekken kendisine ‘uçuşa yasak’ haberi geldi. Düşünün, Türkiye’nin Dışişleri Bakanı vatandaşlarıyla buluşmak için Hollanda’ya gidecek, Hollanda ‘uçuşa yasak’ notasını geçiyor. Hollanda, bir sıçrarsın, iki sıçrarsın ama bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgâhınızı bozacaklar 16 Nisan’da. İstediğiniz kadar baskı yapın, istediğiniz kadar teröristleri ülkenizde besleyin, büyütün, bunların hepsi size ters olarak dönecek ve bunlara yönelik şüphesiz ki 16 Nisan’dan sonra bizler uygulamalarımızı başlatacağız. Bizler sabırlıyız. İşte şu anda Bağcılar’ın insanları, buradan Hollanda’ya notasını veriyor. Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanı’mızın uçağını kaldırma, bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye’ye nasıl gelecek? Tabî burada ben diplomasiyi konuşuyorum, yoksa vatandaşların seyahatini değil, o ayrı bir konu ve bunların değerlendirmesini ona göre yapacağız. Bunlar ne siyâset biliyor, ne uluslararası diplomasi nedir bunu biliyor. Bunlar bu kadar ürkek, bu kadar korkak. Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist. Bunu böyle biliniz.”

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