Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Afrika’ya Gidiyor

»Ana Sayfa»Dünya
20.01.2017 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Afrika’ya Gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-26 Ocak’ta tarihlerinde Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’a resmî ziyaret gerçekleştirecek.

AA’nın Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’ne dayandırdığı göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya’ya 22-23 Ocak’ta yapacağı ziyaret çerçevesinde, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile bir araya gelecek. İki cumhurbaşkanı, düzenlenecek heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya ziyaretinin ardından, Mozambik’e Türkiye’den cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyareti gerçekleştirmek üzere başkent Maputo’ya gidecek. Erdoğan, 24 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanı Filipe Jacinto Nyusi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’ya geçecek. Burada 25 Ocak Çarşamba günü Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile görüşecek olan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina ile heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Madagaskar’a yapacağı ziyaret de Türkiye’den bu ülkeye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmî ziyaret olması bakımından tarihî bir öneme sahip.

Her 3 Ülkede İş Forumları Düzenlenecek

Ziyaretler sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin ve iş birliğinin tüm yönleriyle ele alınmasının yanı sıra, başta Afrika kıtası olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler ve gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Bu kapsamda bu ülkelerle çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla her 3 ülkede düzenlenecek iş forumları, iş adamlarının yerel muhataplarıyla bir araya gelerek iş birliği imkânlarını ele almalarına fırsat tanıyacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki yıllarda Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerin devamı niteliğinde olan bu ziyaretler, Afrika ortaklık politikası kapsamında kıtayla iş birliğine derinlik ve boyut kazandırılmasına yönelik iradenin somut göstergesini oluşturuyor.

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