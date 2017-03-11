Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan Sonra Asıl Hedef Rakka

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11.03.2017 13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan Sonra Asıl Hedef Rakka
Bundan sonra asıl hedeflerinin Rakka olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD’yi kastederek "Bir terör örgütüyle diğerinin bertaraf edilmeyeceği de artık kabul edilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirdikleri baş başa görüşme, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve anlaşma imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 2010'da tesis edildiğini belirten Erdoğan, amaçlarının iki ülke arasındaki dostluk ile komşuluk ilişkilerini kurumsallaştırmak ve stratejik bir çerçeveye kavuşturmak olduğunu söyledi.

Türkiye ve Rusya'nın, iki ülke arasındaki köklü ve özel ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Maalesef ki 2015 yılı sonunda bizleri derinden yaralayan bir hadise sebebiyle çok ciddi zaman kaybettik. Ancak iki ülke dostluğunun tüm sınamaları, sıkıntıları, provokasyonları aşacak güce sahip olduğunu da bu arada gördük. Son aylarda attığımız karşılıklı adımlarla, iki ülke ilişkilerini normalleştirme yönünde gayet mesafe kaydettik." değerlendirmesinde bulundu.

"BUNDAN SONRA ASIL HEDEF RAKKA"

Erdoğan, "Şimdi Münbiç süreci var, Münbiç sürecinde de bildiğiniz gibi şu anda orada özellikle Türkiye Rusya olarak koalisyon güçleriyle bir işbirliği yapalım istiyoruz, bu işbirliğiyle beraber Münbiç'te de Münbiç halkının oraya yerleşmesini sağlayalım, yani terör örgütlerinin oraları işgalinden değil kendi halkının oralara yerleşmesi en büyük arzumuzdur. Tabii bundan sonra asıl hedef Rakka, Rakka biliyorsunuz DEAŞ'ın en büyük örgütlendiği yerdir. Elimizdeki rakamlara göre, 3 bin civarında DEAŞ'lının oralarda olduğu, bizlere istihbaratın verdiği bilgilerdir." şeklinde konuştu.

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