Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir Güven Oylaması da AB İçin Yaparız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 milyon 200 bine yakın vatandaşımızın tercihiyle anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle gelen yenilikler artık tüm milletimizin hizmetindedir. Bundan sonra yönümüzü hep birlikte geleceğe çevirme zamanıdır." dedi.
AGİT'e rapor uyarısı
Erdoğan, "AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar, 'Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş.' Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz." ifadesini kullandı.
"Bir güven oylaması da AB için yaparız"
"54 sene Avrupa Birliği kapısında bizi bunlar beklettiler." diyen Erdoğan, "Otururuz konuşuruz, bir güven oylaması da onun için yaparız." şeklinde konuştu.
"Mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz"
16 Nisan'da ortaya çıkan sonucun milleti memnun ederken, mutlu ederken, hiç şüphesiz birilerini de hüsrana uğrattığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Gazete ilanları gördüm. Bakıyorum ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Onlar da 'hayır'ı kutluyorlarmış. Galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da galibiyetin hakikaten eğlenmesini biliyoruz da mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. Nedir o? İşte bunlar Gezici, bunlar tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava devam ediyor."
"AB ya sözünü tutacak ya da sonuçlarına katlanacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İngiltere Brexit yaptı, kurucusu olduğu Avrupa Birliğinden şu anda İngiltere çıkıyor, Norveç çıktı. Kararı verecek merci neresi? Millet. Gideriz milletimize, millet ne karar veriyor, biz de ona uyarız. Ya Türkiye'ye verdikleri sözleri derhal tutacaklar ya da sonuçlarına katlanacaklar. Bu iş öyle terör örgütlerini el altından silahla, parayla desteklemek suretiyle ülkemizin üzerine salmakla olmaz. " dedi.
"Fırat Kalkanı bizim son değil, ilk operasyonumuzdur"
Erdoğan, "Suriye'de terör örgütlerine verdikleri destekle ülkemize karşı husumetlerini açıkça ilan etmekten çekinmeyenler şunu bilsinler, Türkiye ne pahasına olursa olsun, sınırlarının yanı başında bir terör örgütüne veya bir terör oluşumuna asla izin vermeyecektir. Bölgede paralı asker gibi kullandıkları teröristlerle Türkiye'yi dize getirebileceklerini sananlar yanıldıklarını çok yakında görecekler. Fırat Kalkanı bizim son değil, ilk operasyonumuzdur." ifadelerini kullandı.
AA
- Yorumlar 0
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- 16 Nisan Referandumu: Dostun Sevinci Neden Buruk? Yılmaz Çakır Yorumladı
- MHP'liler AK Parti'ye Hangi İlde Ne Oranda Destek Oldu?
- 13 Yazar ve Akademisyen Referandum Sonucunu Değerlendirdi
- Seçmen Hangi Partiye Ne Demek İstedi? Atilla Yayla Yorumladı
- “'Evet’ Çıkarsa Şirketi Kapatırız” Diyen AKAM Kapandı
- R. Tayyip Erdoğan'a "Evet", Başkanlığa "Hayır" Diyen 6 İl
- İki Artı İki Dört Etmedi
- YSK, Referandumdan “Evet” Çıktığını Duyurdu!
- Almanya'dan Referandum Değerlendirmesi
- Anayasa Değişikliğine İlişkin 3 Madde Hemen Yürürlüğe Girecek
- AB'den Referandum Açıklaması
- “Mühürsüz Pusula Kararı Sisteme Tek Bir Oy Girilmeden Alındı”
- 16 Nisan Referandumu: Dostun Sevinci Neden Buruk? Yılmaz Çakır Yorumladı
- MHP'liler AK Parti'ye Hangi İlde Ne Oranda Destek Oldu?
- 13 Yazar ve Akademisyen Referandum Sonucunu Değerlendirdi
- AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Üyelik Teklif Edecek
- Adnan Altıntaş Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
- Türkiye’de Konut Fiyatları Yüzde 1,16 Oranında Arttı
- Referandum Sonucunu Nasıl Okumalı: S. Bülent Yılmaz Yorumladı
- Rahle İlim ve İrfan Derneği’nde Endülüs Müslümanları Konuşuldu
- Filistinli Kadın Esir 15 Yıl Sonra Serbest Bırakıldı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Referandum Sonuçlarına Dair İlk Açıklama
- Fransa'da Nükleer Protestosu
- Diyarbakır’da Okulun Önünde Çatışma: 2 Ölü
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim