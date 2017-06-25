Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram Namazında Rahatsızlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı için geldiği Mimar Sinan Camii'nde kısa süreli rahatsızlık geçirdi.

Erdoğan, Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camisinde Namazın başlamasına yakın cami içinde rahatsızlandı. Kısa süreli rahatsızlık geçiren Erdoğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erdoğan, kısa süren tedaviden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şeker hastalığından kaynaklanan bir tansiyon problemi yüzünden kısa süreli bir baygınlık geçirdiğini belirtti. Şu anki durumunun iyi olduğunu ve programının aynen devam edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı açıklamadan sonra Kısıklı'da bulunan evine yola çıktı.