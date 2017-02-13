Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn’de: İslam Dünyası Artık Harekete Geçmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn'de Uluslararası Barış Enstitüsü konferansında konuştu.

Aynı kıbleye yönelenlerin zulüm gördüğü bir dönemde hiçbir toplumun sadece kendi geleceğini düşünemeyeceğine belirten Erdoğan "Artık kuru sözlerle geciştiremeyeceğimiz bir süreçteyiz. Adeta bir ateş çemberiyle kuşatılan İslam coğrafyası ağır bir imtihandan geçiyor. Harekete geçmeliyiz" dedi. Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge için Trump'ın sessiz kalmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

15 Temmuz gecesi, Bahreynli kardeşlerimiz, bizi yalnız bırakmamıştır. Darbe tamamen savuşturulana kadar, Bahreyn halkının bize dua ettiğini, gözyaşı döktüğünü çok iyi biliyorum.

Türkiye, Bahreyn'i her alanda ve her konuda desteklemeye devam edecektir. Bölgemizdeki sorunların çözümü, huzurun, refahın güçlenmesi için neler yapabileceğimizi oturup konuşmalıyız.

Yaşadığımız coğrafya, yıkımla, ölümle ve şiddetle anılıyor. Bu topraklar ateş ve kanla yeniden dizayn ediliyor.

Kardeşlerimiz zulüm görürken hiçbir toplum sadece kendi geleceğini düşünemez. Bu coğrafyada kaderimiz de kederimizde ortaktır. Tüm İslam aleminin geleceği için birlikte hareket etme zamanı gelmiştir.

İSLAM COĞRAFYASININ İMTİHANI

Her açıdan kritik bir döneme denk gelen bu ziyaretimin önemli mesajlar içerdiğine inanıyorum. Acıların ve umutların kol kola yürüdüğü bir coğrafyadayız. Öyleyse hep birlikte bölgemizdeki sorunların çözümü, istikrarın güçlenmesi için neler yapabilieceğimiz noktasında konuşmalıyız. Artık kuru sözlerle geciştiremeyeceğimiz bir süreçteyiz. Adeta bir ateş çemberiyle kuşatılan İslam coğrafyası ağır bir imtihandan geçiyor.

ARTIK HAREKETE GEÇİLMELİ

Etnik kimlik, din ve mezhep temeline birbirine yabancılaştırılan Müslümanlar kendi kendilerini tüketiyor. İslam coğrafyasının vekalet savaşların sahası altına getirilişini takip ediyoruz. Riyakarlar timsah gözyaşları dökmekle meşgul. Bu bölgenin binlerce yıllık sakinleri olarak ne yaptık? Bu kanı gözyaşını ve zulmü engellemek için ne çaba harcadık? Maalesef bu sorulara birçoğumuz gönül rahatlığıyla cevaplar veremiyoruz. Tüm İslam aleminin hatta insanlığın geleceği için birlikte hareket etme zamanı gelmiştir.

KARDEŞLERİMİZ ZULÜM GÖRÜRKEN

Aynı dili konuştuğu kıbleye yöneldiği kardeşleri zulüm görürken hiçbir toplum sadece kendi geleceğini düşünemez. Bu topraklarda mazimiz müşterektir. Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın başına gelenlerin yarın bizlerinde başına gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Daha sonra değil hemen harekete geçmemiz gerekiyor.

RAKKA MESAJI

Durum tespitine bugün Suriye ile başlamak istiyorum. 911 kilometrelik sınırımız var. Ardından Irak, 350 kilometre sınırımız var. Suriye'deki kriz Avrupa'ya kadar çok geniş bir bölgede güvenlik tehdidine yol açıyor.Suriye'de en önemli husus 2016'nın son günlerinde herekete geçirilen ateşkesin güçlendirilmesidir. Fırat Kalkanı harekatı ile DEAŞ'ı ve PYD'nin bir bölümünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Cerablus'tan başladık, Er Rai'yi temizledik, Dabık'a indik. Şimdi El Bab'da anbean DEAŞ'tan temizlemek suretiyle attığımız adım bir hedefe kilitlenmiştir. Münbiç ve Rakka'da koalisyon güçleri ile müşterek adım atarsak orada da terörden arındırılmış güvenli bölgeye ağırlıklı olarak Arap kardeşlerimiz yerleşme imkanı bulacaktır.

BU İNSANLAR MÜSLÜMAN OLAMAZ

Burada ciddi bir sıkıntı var. Şehitlerimiz var... Ancak 3 bini aşkın DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ'ın İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. DEAŞ bir terör örgütüdür. Bizim dinimiz bir barış dinidir. DEAŞ sürekli terör estirmiştir. Bu insanlar Müslüman olamaz. Terörle İslam'ı yan yana getirenler var. Buradan sesleniyorum. Kimse İslam'la terörü yan yana getirmesin.

HEMEN HAREKETE GEÇMELİYİZ

Gerekli adımlar atılmazsa Suriyeli kardeşlerimiz hayatta kalmak için başka diyarlara göç etmeyi sürdürecektir. Katil Esad, Suriye'de bugüne kadar bir milyona yakın insanı öldürmüştür. Biz burada sessiz kalamayız. Biz burada ya elimizle ya dilimizle müdahale edeceğiz. Bunu yapamıyorsak kalbimizle buğuz edeceğiz.

AVRUPA VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

3 milyon mülteci bizde. 300 binde Iraklı mülteci Türkiye'de. Bugüne kadar olan için 25 milyar dolar harcadık. Avrupa verdiği sözü tutmadı. Biz bu bütçeyi harcamakta zorlanıyoruz ama durmayacağız. Kapımızı bu mazlumlara kapayamayız. Az önce ifade ettiğim terörden arındırılmış güvenli bölge.

TRUMP'A GÜVENLİ BÖLGE MESAJI

Az önce ifade ettiğim terörden arındırılmış güvenli bölge... Bu fikri Obama'ya şimdi Trump'a ifade ettim. Dedim ki; gelin bu bölgeyi tamamıyla terörden arındırılmış güvenli bölge olarak konut inşasına başlayalım. Biz bu konutları inşa ederiz ama bize destek olun dedim. Mültecileri buralara yerleştirelim. Çok güzel dediler ama hala ses yok. Çok güzel, biz de gerekeni yapalım dediler. O günden bu güne bir adım yok. Burada Körfez'e de önemli iş düşüyor, hep birlikte bu adımı atalım.

"Esed gücüne çok güveniyordu; bu süreçte iki kez görüştüm"

Gazetecilerin sorularına da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye konulu bir soru üzerine sarf ettiği sözler şöyle:

“Esed kendine çok güveniyordu. Kendisiyle iki kere görüştüm. Ramazanda bir gece kendisini aradım, Beşar iş değil. Vatandaşının üzerine tanklarla gidiyorsun. Yarın Cuma, bu başlangıç olsun. Bu işi bitir. Sağa vurdu, sola vurdu engelleyemiyorum dedi. Bunlar terörist dedi. Ben sizi yakından takip ediyorum, yanlış yapıyorsunuz dedim. Ertesi gün 260 kişiyi öldür. Bu acımasız gidiş, cuma namazında olan insanları şehit etti. Ve bu süreç devam etti. Biz de ilişkilerimizi kestik. Şimdi amacımız diplomasi, siyasi çözüm. Astana bunun önemli adımlarından bir tanesi oldu. Biliyorsunuz Doğu Halep 45 bin insanı çıkardık.

Cenevre süreciyle bunu biraz daha güçlendirmiş bulunuyoruz. Cenevre'de atılacak adımlarla birlikte, orada ABD'nin de katılımı söz konusu. Şu anda dönem başkanlığında Bahreyn'in olduğu Körfez İş Birliği'ne önemli görev düşüyor. Bu işi yakın takibe almamızda fayda var. Diplomatik yollarla bu işi düşmektir. Şu anda bizim güvenlik güçlerimiz ÖSO ile terör örgütlerine karşı orada önemli bir mücadele sürdürüyor. Teşekkür ediyorum.”