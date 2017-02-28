Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atılan Başlık Terbiyesizlik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyareti öncesinde havaalanında basın toplantısı düzenledi. Hürriyet gazetesinde “7 soruya 7 cevap” ve “Karargâh rahatsız” başlıklarıyla yayımlanan habere ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şöyle konuştu:
“Genelkurmay Başkanımızla Beylerbeyi Sarayı’nda dün görüştük. Birinci derecede El Bâb operasyonuna ilişkin bazı çalışmalar var. Öncelikli olarak ona ilişkin görüşmeler yaptık.
İçeride atılan başlık çok çirkin. Bunlar tabii bizleri rahatsız ettiği gibi TSK’yı da hayli hayli rahatsız etmiştir. Bizlerin rahatsız olduğu konuda, TSK’nın rahatsız olmaması mümkün değil. Bu işin başı devlettir, hükümettir ve TSK devletin bir uzvudur.
Atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Bu başlığı atmaya gazetenin ne yönetimi, ne de patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz. Bunun için bazı adımlar atılmış vaziyette. Bizler bunun takipçisi olacağız. Bu, bunların eski alışkanlıkları. Herkes yerini, konumunu bilecek.
‘7 soruya 7 cevap’ derken, TSK’yı zan altında bırakıyorsunuz. Öteki başlık da daha da çirkin.
Bizi kendi içimizde kim birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bunun bedelini de ağır ödeyecektir. Bizler şu anda ekonomik zirve toplantısına gidiyoruz. Birçok konuyu görüşeceğimiz zirvedir. Bunun içinde savunma vardır, ekonominin, ticaretin birçok alanı vardır, bunun yanında turizm vardır her şey vardır. Bunları biz görüşürken bu işin sorumlusu olan kişilerin bizim yanımızda olmasından daha tabii, daha doğal ne olabilir, bu ne densiz bir yaklaşımdır, böyle bir şey olabilir mi?”
Erdoğan, TSK'nın internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yapacağını da duyurdu.
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