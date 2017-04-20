Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl Diktatör Teröre Destek Olanlardır!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International’a mülakat verdi. Referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Ben futbolun içinden geliyorum. Şöyle bir şeyi biliriz biz: Maçı 1-0 da kazansanız 3 puan alırsanız, 5-0 da kazansanız 3 puan alırsınız, aslolan maçı kazanmaktır” dedi.
ZULÜM OLUR
Yönetimin diktatörlüğe gittiği yönündeki eleştirileri yanıtlayan Erdoğan, “diktatör” ifadesinin 14-15 sene önce de kullanıldığını ancak o zaman böyle bir sistem olmadığını hatırlattı. Diktatör olmak için illa cumhurbaşkanı ve tek başkanlık olması kaydının olmadığının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: “Sandıktan eğer diktatör çıkar diyorsanız, bu sandıktan çıkana çok büyük bir zulüm olur, haksızlık olur. Aynı zamanda sandıkta tercihini kullanan insanlara karşı da çok ciddi bir saygısızlık olur. Demokrasi nereden güç kazanıyor? Halktan. Buna biz milli irade diyoruz. Milli irade nasıl tecelli ederse, buna herkesin saygı duyması lazım. Ancak, bakın hemen ana muhalefet süratle YSK’ya itiraz gitti, ‘Anayasa Mahkemesi’ne, AİHM’ye gideceğim’ diyor. Ya bunların hiçbirinin ilgi alanı değil bu. Ve sen 7 kez kaybettin, şimdi 8. kez kaybetti. Batı ülkelerinde bir kez, iki kez seçim kaybeden başkanlığı bırakır, bu da siyasetin ahlakıdır. Ama bunlarda böyle bir ahlak yok. Onun için Türkiye’de biz halkımızın iradesine saygı duyarız ve 14-15 sene içerisinde nasıl bir diktatörlük yapılmış çıkarsınlar da bunu göstersinler. Herkes istediğini konuşuyor, istediğini söylüyor. Ama asıl diktatörlük peşinde olanlar bütün o terör örgütlerini destekleyenlerdir ve bunların arkasında da Batının o güçlü medya organları var.”
Erdoğan-Trump zirvesi mayısta
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan’ın Washington’a yapacağı ziyarete ilişkin, “Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ınmayıs ayı içinde, teyitleştikleri gibi, NATO zirvesinden önce görüşmesi için bir tarih belirleyeceğiz” dedi.
KUMPAS TUTMADI
Erdoğan, CNN International’da Becky Anderson’ın sorularını cevaplandırdı. Uluslararası gözlemcilerin seçim sonuçlarına ilişkin eleştirilerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı, “Şimdi Türkiye üzerinde ne yazık ki Batının bir kumpası var, tabii bu kumpas tutmadı. Şu anda bunu hazmedemiyorlar” ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PKK DESTEKÇİSİ AGİT ÜYELERİNE SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK destekçisi bazı AGİT üyelerinin Türkiye’ye gözlemci olarak gönderildiğini belirterek, “Bu adam maalesef bir terörist olarak burada raportörlük yapıyor” dedi. Katar Merkezli El-Cezire Televizyonu’na mülakat veren Erdoğan şöyle konuştu: Bakın şu anda benim elimde terör örgütlerinin temsilcilerinin resimleri var. Bu şahıs Avrupa Konseyi’nin parlamenter olarak bir üyesidir ve bunu bize AGİT gözlemcisi olarak gönderdiler Türkiye’ye. PKK bayrağını elinde tutan böyle bir adam bağımsız olarak nasıl rapor yazacak, yazabilir mi? Bu adam maalesef bir terörist olarak burada raportörlük görevini yapıyor, geliyor Türkiye’ye buradan rapor tutuyor ve bunun tuttuğu rapor bağımsız olacak, bu mümkün mü? Değil. Bakın aynı şahıs, buyurun, hayır kampanyası yapıyor. Nerede? Almanya’da. Bu da yine bir parlamenter, bakın bu da yine şu gördüğünüz paçavralar terör örgütünün paçavralarıdır. Onlara nutuk atıyor ve bu Danimarkalı bir milletvekili. Şimdi bütün belgeler ortada, sadece bunlar değil, daha bunların dışında 7-8 tane daha var böyle. Biz tabii bunlara bunu söylediğimiz için de rahatsız oluyorlar. Kaldı ki PKK’nın terör örgütü olduğu tescilli ve Avrupa Birliği içinde tescilli, bunu Almanya da teyit ediyor, Danimarka’sı da teyit ediyor, diğerleri de teyit ediyor, hepsi de teyit ediyor ama sen kalk Türkiye’deki seçimlere bu tür taraflı terör örgütüyle içli-dışlı olan bu kişileri gönder, kabul edilemez.
Kaynak: Star
- Yorumlar 0
- Mehmet Emin Ekmen: 16 Nisan PKK ve HDP’ye Uyarı OlacakReferandum kararı alındığı günden bu yana bölge seçmeninin eğilim ve muhtemel tercihinin nasıl şekilleneceğine ilişkin çeşitli zeminlerde birçok analiz yapıldı, yapılıyor. Mehmet Emin Ekmen ile yapılan röportajın konusu da “Referandum ve Kürtler"...
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Sünnetullah Kavramını Nasıl Anlamalıyız?Sünnetullah kavramı, önemli bir gerçeği anlatmaktadır. Doğadaki tüm diğer varlıkların tabi olduğu kanunlar ile insanoğlunun tabi olduğu kanunlar farklıdır.
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- Yunanistan’ın Başkenti Atina’da Bomba Patladı!
- Dünya’ya Benzeyen Yeni Bir Gezegen Keşfedildi
- İşgalci İsrail Askerleri Filistinli Bir Genci Daha Katletti!
- ABD’de, Ülkeye 11 Yıl Yetecek Doğalgaz Rezervi Bulundu
- Yunanistan’a Firar Eden Darbeciler Yeniden Mahkemeye Çıkıyor!
- Musullu Göçmenler İçin Yardım Çağrısı
- “İran’la Varılan Nükleer Anlaşma Hedefine Ulaşmıyor”
- “İdlib’de Sarin Gazı Kullanıldığına Dair Bulgular Yadsınamaz”
- "NATO Afganistan'da Başarısız Olmuştur"
- Brüksel’de Filistinli Tutsaklara Destek Gösterisi Düzenlendi
- Doğu Guta’daki Kamplar Suriyelilerin Sığınağı Oldu
- FETÖ İle İlişkili 3 Kuruluşun BM'deki İstişari Statüleri Düşürüldü
- HDP, YSK Başkanı ve Üyeleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!
- Cem Küçük İyice Haddini Aşmaya Başladı, Mavi Marmara'ya Hakaret Etti
- Açlık Grevindeki Filistinli Tutsaklar İçin Destek Çadırı Kuruldu!
- Tantura Katliamını Konu Alan Bir Akademik Tezin Serüveni
- Muhaysini: Türkiye Halkını Mutlu Eden Şey Bizi de Mutlu Eder
- Ahmedinejad: İran da Suriye Politikasını Değiştirmeli
- AKUT’u Karıştıran İddia: 10 Milyon Lira Nerede?
- “Evet” Çıkmasında Kürt İlleri ve Gurbetçilerin Rolü
- AfD: Evetçiler Türkiye'ye Dönsün
- Kılıçdaroğlu: 'Mühürsüz Seçim'i Tanımıyoruz
- Ahraru’ş-Şam Türkiye Halkını ve Hükümetini Tebrik Etti!
- YSK: Zarf ve Pusulalar Filigranlı ve Gerçek
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim