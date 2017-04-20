Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl Diktatör Teröre Destek Olanlardır!

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20.04.2017 11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl Diktatör Teröre Destek Olanlardır!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘diktatörlük’ eleştirilerine tepki gösterdi: “14-15 sene içerisinde nasıl bir diktatörlük yapılmış göstersinler. Herkes, istediğini söylüyor. Asıl diktatörlük peşinde olanlar terör örgütlerini destekleyenlerdir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International’a mülakat verdi. Referandum sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Ben futbolun içinden geliyorum. Şöyle bir şeyi biliriz biz: Maçı 1-0 da kazansanız 3 puan alırsanız, 5-0 da kazansanız 3 puan alırsınız, aslolan maçı kazanmaktır” dedi.

ZULÜM OLUR

Yönetimin diktatörlüğe gittiği yönündeki eleştirileri yanıtlayan Erdoğan, “diktatör” ifadesinin 14-15 sene önce de kullanıldığını ancak o zaman böyle bir sistem olmadığını hatırlattı. Diktatör olmak için illa cumhurbaşkanı ve tek başkanlık olması kaydının olmadığının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: “Sandıktan eğer diktatör çıkar diyorsanız, bu sandıktan çıkana çok büyük bir zulüm olur, haksızlık olur. Aynı zamanda sandıkta tercihini kullanan insanlara karşı da çok ciddi bir saygısızlık olur. Demokrasi nereden güç kazanıyor? Halktan. Buna biz milli irade diyoruz. Milli irade nasıl tecelli ederse, buna herkesin saygı duyması lazım. Ancak, bakın hemen ana muhalefet süratle YSK’ya itiraz gitti, ‘Anayasa Mahkemesi’ne, AİHM’ye gideceğim’ diyor. Ya bunların hiçbirinin ilgi alanı değil bu. Ve sen 7 kez kaybettin, şimdi 8. kez kaybetti. Batı ülkelerinde bir kez, iki kez seçim kaybeden başkanlığı bırakır, bu da siyasetin ahlakıdır. Ama bunlarda böyle bir ahlak yok. Onun için Türkiye’de biz halkımızın iradesine saygı duyarız ve 14-15 sene içerisinde nasıl bir diktatörlük yapılmış çıkarsınlar da bunu göstersinler. Herkes istediğini konuşuyor, istediğini söylüyor. Ama asıl diktatörlük peşinde olanlar bütün o terör örgütlerini destekleyenlerdir ve bunların arkasında da Batının o güçlü medya organları var.”     

Erdoğan-Trump zirvesi mayısta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Erdoğan’ın Washington’a yapacağı ziyarete ilişkin, “Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ınmayıs ayı içinde, teyitleştikleri gibi, NATO zirvesinden önce görüşmesi için bir tarih belirleyeceğiz” dedi.

KUMPAS TUTMADI

Erdoğan, CNN International’da Becky Anderson’ın  sorularını cevaplandırdı. Uluslararası gözlemcilerin  seçim sonuçlarına ilişkin eleştirilerine tepki gösteren  Cumhurbaşkanı, “Şimdi Türkiye üzerinde ne yazık ki Batının bir kumpası var, tabii bu kumpas tutmadı. Şu anda bunu hazmedemiyorlar” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PKK DESTEKÇİSİ AGİT ÜYELERİNE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK destekçisi bazı AGİT üyelerinin Türkiye’ye gözlemci olarak gönderildiğini belirterek, “Bu adam maalesef bir terörist olarak burada raportörlük yapıyor” dedi. Katar Merkezli El-Cezire Televizyonu’na mülakat veren Erdoğan şöyle konuştu: Bakın şu anda benim elimde terör örgütlerinin temsilcilerinin resimleri var. Bu şahıs Avrupa Konseyi’nin parlamenter olarak bir üyesidir ve bunu bize AGİT gözlemcisi olarak gönderdiler Türkiye’ye. PKK bayrağını elinde tutan böyle bir adam bağımsız olarak nasıl rapor yazacak, yazabilir mi? Bu adam maalesef bir terörist olarak burada raportörlük görevini yapıyor, geliyor Türkiye’ye buradan rapor tutuyor ve bunun tuttuğu rapor bağımsız olacak, bu mümkün mü? Değil. Bakın aynı şahıs, buyurun, hayır kampanyası yapıyor. Nerede? Almanya’da. Bu da yine bir parlamenter, bakın bu da yine şu gördüğünüz paçavralar terör örgütünün paçavralarıdır. Onlara nutuk atıyor ve bu Danimarkalı bir milletvekili. Şimdi bütün belgeler ortada, sadece bunlar değil, daha bunların dışında 7-8 tane daha var böyle. Biz tabii bunlara bunu söylediğimiz için de rahatsız oluyorlar. Kaldı ki PKK’nın terör örgütü olduğu tescilli ve Avrupa Birliği içinde tescilli, bunu Almanya da teyit ediyor, Danimarka’sı da teyit ediyor, diğerleri de teyit ediyor, hepsi de teyit ediyor ama sen kalk Türkiye’deki seçimlere bu tür taraflı terör örgütüyle içli-dışlı olan bu kişileri gönder, kabul edilemez.

Kaynak: Star

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