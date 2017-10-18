Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Erbil'den Bir Yere Uçuş Olamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 40. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Şimdi yukarıdan gıda, ilaç, elbise, şu bu artık girmeyecek. Artık hava sahası kapalı. Artık Erbil'den bir yere uçuş olamayacak çünkü en önemli hava sahası biziz. Biz, merkezi yönetime gıdaydı, ilaçtı vesaire, ihtiyaçlarını oraya göndereceğiz. Merkezi yönetim Kuzey Irak halkına gerekli olan yardımı oradan yapacak. İnsani noktadaki hassasiyetimiz yine tabii ki devam edecek ama Kuzey Irak yerel yönetiminin başlarına neler getirdiğini halkın görmesini istiyoruz. Halkın da onlara gereken dersi vermesini istiyoruz." dedi.