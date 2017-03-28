Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya Koordinatör Konumunda

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28.03.2017 08:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya Koordinatör Konumunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa ülkelerinde düzenlenen PKK mitingleri ve AK Partili bakanlara getirilen yasaklarla ilgili "Almanya her şeyden önce son dönemdeki bakanlarımızın, milletvekillerimizin giriş-çıkışlarında adeta işin koordinatörü konumunda" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk, Show Tv ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı.  Erdoğan, İsviçre'de PKK/YPG'nin düzenlediği ve "Erdoğan'ı öldürün" pankartı açılan mitingle ilgili şunları söyledi:

"Almanya her şeyden önce son dönemdeki bakanlarımızın, milletvekillerimizin giriş-çıkışlarında adeta işin koordinatörü konumunda. Tabii kendileri bunu izah edemiyorlar. Biliyorsunuz Şansölye buraya geldiğinde bir şey söyledim. Ben size 4500 PKK dosyası verdim. Ne oldu bunun neticeleri? Cevap yok. O benden sadece çifte vatandaş olan terörist ajan gazetecinin serbest bırakılmasını istedi. 'Siz onu denize nazır rezidansınızda ağırlıyorsunuz' dedim. Söyleyin ona çıksın mahkemeye. Bizde mahkeme sizdeki gibi değil, daha bağımsız. Kararını verir ve hareket ederiz. Yeni düzenlemede yargıda bağımsızlığın yanında tarafsızlığı da koyuyoruz. O gazeteci de şimdi tutuklanmış vaziyette. Binlerce teröristi kendi ülkesinde barındırıyor, mali kaynaklar temin ediyorlar. Polis araçlarının içinde terör örgütünün mensupları oturuyor ve oradan terörist başının posterlerini sallıyorlar. Araç polis aracı. Elimizde belgeleri var. Kalkıp da BND'nin onun arkasında onu görmüyoruz demesi onu haklı çıkarmaz. 15 Temmuz darbesini sağlıklı şekilde görmeyenin sağlığından şüphe ederiz. Bütün belgeler, her şey içeride. Bütün failler cezaevinde sen kalkıyorsun arkasında onun olduğunu zannetmiyorum diyorsun"

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