Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aforizmalarla Âlim Olunamaz

Teknolojiye karşı olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arama motorlarıyla, internetteki bilgi kırıntılarıyla, 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye vakıf olunamaz, âlim hiç olunamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışında konuştu. Erdoğan, CNR Kitap Fuarı'nın açılışında Türkiye'de kitap okunma oranlarının düşük oluşunu eleştirdi ve "Arama motorlarıyla, internetteki bilgi kırıntılarıyla, 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla (özlü söz) gerçek bilgiye vakıf olunamaz, âlim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş (bilgiçlik taslayan kişi) olunabilir, yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz" dedi.

"Hikayelerimizi aktarmak konusunda ne yazık ki çok başarılı değiliz"

Son körfez gezisinde, 'Diriliş' dizisine yönelik çok sayıda övgü duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a salonda bulunan kalabalık, "16 Nisan'da diriliş var " sloganıyla karşılık verdi. Erdoğan bunun üzerine, "İnşallah. Eyvallah size güveniyorum gençler. 16 Nisan birinci derecede sizin"dedi. "Hikayelerimizi aktarmak konusunda ne yazık ki çok başarılı değiliz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Eksikliği sadece yazılı eserlerde değil, tiyatro, sinema gibi alanlarda da tecrübe ediyoruz. Bu zengin birikimi ne beyaz perdeye ne de sahneye yeterince aktarabiliyoruz. Söz uçar yazı kalır"diye konuştu. Özellikle Batılı ülkelerin kendi tarihlerini aktarma konusunda son derece başarılı olduklarını örnekleriyle anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bu ülke on yıllarca, Gece Yarısı Ekspresi gibi, üçüncü sınıf kara propaganda filmlerinin lekesini temizlemek için uğraştı. Emin olun bu mücadele farklı bir şekilde bugün de devam ediyor" dedi.

"Bize asla yakışmayan bir tablo"

Gösterilen onca çabaya rağmen Türkiye'deki kitap okuma oranlarının arzu edilen seviyelere çıkarılamadığını belirten Erdoğan, şunları kaydetit:

"Günde 3-5 saatini televizyona, çok daha fazlasını internete ayıran insanımızın kitap okumaya hasrettiği sürenin yılda 10 saati bulmaması bize asla yakışmayan bir tablodur. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen, bölgesinde ve küresel ölçekte iddiaları olan bir ülkenin kitap okuma oranının da buna uygun olması gerekir. Türkiye'nin, ekonomiyle birlikte kültür, sanat, kitap konusunda da dünyada ilk 10'a girmesinin şart olduğuna inanıyorum."

İnternet ve iletişim teknolojilerinin hayatı ve bilgiye ulaşımı daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaştırdığına değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün evinizin veya ofisinizin konforundan dünyanın en büyük kütüphanelerine online olarak erişebiliyorsunuz. Akıllı telefonlarla, tabletlerle on binlerce kitabı, dergiyi, ansiklopediyi yanımızda taşıyabiliyoruz. Her gün bir yenisi geliştirilen interaktif uygulamalar, okuma ve öğrenme alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Bu devasa dönüşüme karşı koymak, teknolojinin getirdiği fırsatlara sırtını dönmek, şüphesiz ki yel değirmenleriyle savaşmak gibidir. Akıntıya karşı kürek çekmenin faydası olmadığını biliyoruz. Ancak burada şu gerçeğin giderek yaygınlaşan şu tehlikenin de farkına varmamız gerekiyor. Arama motorlarıyla, internetteki bilgi kırıntılarıyla, 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla (özlü söz) gerçek bilgiye vakıf olunamaz, âlim hiç olunamaz. Bu şekilde sadece malumatfuruş (bilgiçlik taslayan kişi) olunabilir, yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi, ilim, hikmet ve idrak için fikir çilesi çekmek gerektiğini vurgulayarak, "Gün bitmeden değerini yitiren değil, zamana meydan okuyan, asırlar boyu ayakta kalan eserler bırakmak için zahmet de emek de şarttır. Ecdadımız böyle yapmıştır. Bugün dünyada söz sahibi ülkeler, böyle yapmaktadır. Bizim de kitapla, kalemle, kütüphanelerle, kitap fuarlarıyla münasebetlerimizi tekrar düzenlememiz, eksiklerimizi tamamlamamız şarttır." diye konuştu.

"Yeterli mi? Değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bu anlayışla inşa edildiğini, günlük çalışmaların yürütüldüğü binaların yanı sıra Millet Camisi'nin ve kongre merkezinin milletin istifadesine sunulduğunu hatırlattı. Yeni bir projenin uygulamasına geçildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Külliye alanının güney tarafında Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ile çok amaçlı sergi salonunun inşasına başladık. Matbu ve elektronik yayınların bulunacağı bu kütüphanede hedefimiz 5 milyon cilt basılı kitabı, milletimizin hizmetine 24 saat sunmaktır. Burada yazma eserlerden özel kütüphanelere, süreli yayınlardan elektronik kitaplara kadar zengin bir içerik bulunacaktır. 24 saat açık olacak kütüphanemizde genci, yaşlısı, öğrencisi, akademisyenleriyle tüm vatandaşlarımız kitaplarla haşır neşir olmanın, okumanın, tefekkür etmenin tadına varacaktır. Dünyanın birçok ülkesinde iz bırakan, kütüphaneciliğin seyrini değiştiren, milletlerin hayatına yön veren kütüphaneler vardır. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi de bu noktada ülkemizde bir emsal olacak, çığır açacaktır. Yeterli mi? Değil. Bu ilk olacaktır."

Erdoğan, 4. CNR Uluslararası Kitap Fuarı'nın hayırlı olmasını dilerken, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Erdoğan, "Şüphesiz bu tür çalışmaların her geçen gün çıtayı daha da yükselterek markalaşması gerekiyor. İnşallah el birliği içerisinde mücadele ederek, ülkemizi kitap fuarcılığı alanında da ana merkezlerden biri haline getireceğimize inanıyorum. Tüm vatandaşlarımı, özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı, buradaki hazineyi keşfetmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Batı medyasına 15 Temmuz eleştirisi

"Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin, uluslararası basın kuruluşları tarafından nasıl bir çifte standartla aktarıldığında sizlerde çok iyi biliyorsunuz" diyerek Batı medyasına yönelik eleştirilerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Çin'in meşhur Tienanman meydanında çekilen fotoğrafa yıllarca gıptayla bakanlar, Boğaz köprüsündeki, TBMM'deki, Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki , Kızılay meydanındaki cesaret abidelerini görmemişlerdir. Bu açıdan CNR fuarının 15 Temmuz Demokrasi destanının ana tema olarak belirlemesini çok önemsiyorum. O gece yaşananların farklı etkinliklerin, farklı sanat dalları aracılığıyla tekrar tekrar işlenmesi büyük önem arz ediyor. Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Bu konularda da başkalarının insafına, çalışmalarına bel bağlayamayız. Ödünç akılla, ödünç kavramlarla bir yere varamayacağını artık kabul etmeliyiz. Kendi hikayemizi, nitelikli eserlerimizi önce kendimiz anlatmalıyız. Teröristleri kutsayan, gerçek mağdurları yok sayan. Ülkemizi ve devletimizi töhmet altında bırakan yayınların gerisinde art niyetli bir tutum var. Ülkemize yönelik bu tavrın en çarpıcı örneklerinden biri de, 15 Temmuz darbe girişimidir. Aziz milletimizin o gece 248 şehit, 1793 gazi bahsine ortaya koyduğu şanlı direniş, maalesef görmezden gelinmiştir. Hatta açıkça ifade edilememiş, bütün bunlara rağmen olsa da yapılan yayınlarda darbenin başarıya ulaşılması konusundaki örtülü temennileri görmemek mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa konuşmasının ardından fuarın açılışını gerçekleştirdi. Ardından çeşitli isimlere ödül verip fuarı gezdi.