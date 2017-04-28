Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mayıs’ta AK Parti’ye Üye Olacak!

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’ndeki Mecek Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA’da yer alan habere göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 16 Nisan’da yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının kesin sonuçlarını açıkladığı hatırlatılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’ye üyelik sürecinin nasıl işleyeceğinin sorulması üzerine Yıldırım, “2 Mayıs Salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız. Bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanı’mızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız. 21 Mayıs’ta da AK Parti’nin olağanüstü kongresini toplayacağız.” ifadesini kullandı.

16 Nisan’da yapılan halk oylamasında yüzde 52,4 oranında “evet” çıkmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurucusu ve ilk genel başkanı olduğu AK Parti’ye tekrar üye olmasının önündeki engeller kaldırılmış oldu.