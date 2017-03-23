Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 Nisan'dan Sonra İdam Gelirse Onaylarım

»Ana Sayfa»Gündem
23.03.2017 16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 Nisan'dan Sonra İdam Gelirse Onaylarım
Cumhurbaşkanı Erdoğan "16 Nisan'dan sonra Parlamentomuz idam ile ilgili kararı olumlu verir bana gelirse ben bunu onaylarım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Federasyonu Üyelerini Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada  "16 Nisan'dan sonra Parlamentomuz idam ile ilgili kararı olumlu verir bana gelirse ben bunu onaylarım. Başı okşanacak çok yetimlerimiz var. Daha dökülecek çok terimiz var. Gerekirse vatan için istikbal için akıtılacak çok kanımız var. Yapacak çok işimiz var. Bunun için 16 Nisan'ın çok önemli olduğunu söylüyoruz" dedi.

Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Tutturmuş bir tek adamdır gidiyor. Sözünü ettiği tek adam nerede ben de bilmiyorum. Çünkü anayasa değişikliğinde söz konusu olan seçimle işbaşına gelen görev süresi belli olan bir cumhurbaşkanı. Ey Kılıçdaroğlu senin partinin genel başkanlığını yapmış olan İnönü tek adamdı. Çünkü onlar başkasına hayat hakkı tanımıyorlardı. Kandil'dekiler, PKK, FETÖ 'Hayır' diyor. 'Hayır' diye aldatılanlar ne anlama geliyor? Ha siz de onlarla berabersiniz. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Olay bu. Bizim daha çok delinecek dağlarımız var. Bunu da biliniz. Daha inşa edilecek çok köprülerimiz var" dedi.

Türkiye'deki yatırımlara değinen Erdoğan, "Onlar çılgına dönüyor bunları Türkiye nasıl yaYeni anayasa ve referanduma ilişkin Erdoğan, pabiliyor diye. Almışlar yanlarına DEAŞ'ı, PKK'yı, FETÖ'yu onlarla beraber yürüyor. Bizimle baş edemeyeceksiniz. Milletimizle yürüyoruz" açıklamasında da bulundu..

 "İdam gelirse onaylarım"

Erdoğan, "İdam konusunda kanaatimi söyledim. 16 Nisan'dan sonra Parlamentomuz idam ile ilgili kararı olumlu verir bana gelirse ben bunu onaylarım. Başı okşanacak çok yetimlerimiz var. Daha dökülecek çok terimiz var. Gerekirse vatan için istikbal için akıtılacak çok kanımız var. Yapacak çok işimiz var. Bunun için 16 Nisan'ın çok önemli olduğunu söylüyoruz" dedi.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Diyarbakır'da AK Parti Otobüsüne Taşlı Saldırı21 Mart 2017 Salı 21:24
  • Dink Cinayetine İlişkin 8 Gözaltı Kararı21 Mart 2017 Salı 16:49
  • Mistura Suriye Gündemiyle Ankara'ya Geliyor21 Mart 2017 Salı 16:39
  • Diyarbakır'da Newroz Alanında Polisin 'Dur' Emrine Uymayan Kişi Vurularak Öldürüldü21 Mart 2017 Salı 15:02
  • Diyarbakır'daki PKK Operasyonunda 5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi21 Mart 2017 Salı 09:56
  • Tayfun Talipoğlu Hayatını Kaybetti21 Mart 2017 Salı 09:51
  • Dr. Abdullah Muhaysini’nin Türkiye’deki Gençlerle Açık Oturum21 Mart 2017 Salı 00:19
  • PKK'nın Şehir Yapılanmasına Operasyon: 960 Gözaltı20 Mart 2017 Pazartesi 23:03
  • Karanlık Güç David Rockefeller 101 yaşında Öldü20 Mart 2017 Pazartesi 22:47
  • Mazlumder Genel Başkanı Değişti, 16 Şube Kapatıldı19 Mart 2017 Pazar 18:13
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Van'dan Cemalettin Elasan'ın Kız Kardeşi Vefat etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Çorum’dan Mustafa Kerim-Şerife Üngör Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    Bağcılar’dan Hamit Geçer Kardeşimizin Ablası Vefat Etti
    Van’dan Turgut Kul Kardeşimizin Babası Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim