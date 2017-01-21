Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Üniversiteye Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 12 üniversiteye rektör atadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) önerdiği adaylar arasından 12 üniversiteye rektör atadı.

Buna göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hakkâri Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ömer Pakiş, yeni kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Bülent Şengörür, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Murat Türk atandı.