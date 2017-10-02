Cumhurbaşkanı Beş Belediye Başkanının İstifasını mı İstedi?

Kanal D Ana Haber Bülteni’nde yayınlanan habere göre Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in istifalarını istedi.