Cuma Namazı Talebi “Gerici Tehdit” mi Oldu?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Deniz Hukuku dersi için yapılan bütünleme sınavının vakti cuma namazının vaktiyle çakıştı.

Bunun üzerine bu yıl yapılan öğrenci temsilciliği seçiminde en yüksek oyu alan Emir Avcı isimli öğrenci fakültenin resmî duyuru grubunda böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için temennilerde bulundu.

“Fakültemizde iki senedir cuma namazı saatinde sınav yapılmamıştı. Bugün yapılan Deniz Hukuku sınavının cuma namazı saatine denk geldiği bildirildiği hâlde ihmalkârlık ve sorumsuzluk yaşandı.” ifadelerini kullanan Avcı, şu talepte bulundu:

“Fakültemizde bundan önce olduğu gibi bundan sonra da cuma namazı saatlerinde hassas davranılmasını, bir daha böyle bir şey yaşanmamasını temenni ediyoruz.”

SoL Haber ise konuyu “Marmara Hukuk’ta Gerici Tehdit: Cuma Vaktine Sınav Denk Getirmeyin!” başlığıyla haberleştirdi.

Avcı’nın üniversite yönetimini hedef gösterdiği iddia edilen habere fakülte öğrencileri sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.