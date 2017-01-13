Cuma Gösterilerinde Buluşan Suriyeliler Ateşkesi İhlal Eden Esed’i Protesto Etti

»Ana Sayfa»Suriye
13.01.2017 19:05
Cuma Gösterilerinde Buluşan Suriyeliler Ateşkesi İhlal Eden Esed’i Protesto Etti
Suriye'de muhaliflerin kontrolünde yer alan çeşitli bölgelerdeki siviller, cuma namazı sonrası rejim güçleri ve destekçilerinin ateşkes ihlallerini protesto etti.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki başkent Şam'ın Barada Vadisi ve Doğu Guta bölgesi ile Halep'in batı kırsalı ve İdlib'de, Esed rejimi ve destekçisi silahlı yabancı gruplar aleyhine gösteriler düzenlendi.

İdlib'in Maaret en-Numan ilçesinde cuma namazından sonra meydanda toplanan yaklaşık 200 sivil, "Devrim bizi birleştiriyor", "Ey Dünya, ateşkesi zalimler bozuyor" yazılı dövizler taşıyarak rejim karşıtı sloganlar attı.

Gösteri sırasında bir sivilin taşıdığı "Suriye halkı, Suriye'deki olayları tarafsız şekilde aktaran Anadolu Ajansına teşekkür eder" yazılı pankart dikkati çekti.

AA muhabirine konuşan Ebu Sabri adlı Suriyeli, "Olayların başından bu yana Anadolu Ajansının haberlerini takip ediyoruz. AA, Suriye'de çok güçlü, haberleri de sağlam. Bu yüzden bu pankartla Suriye halkı olarak teşekkür etmek istedik." dedi.

 

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