Çukurca’daki PKK Saldırısında Yaralanan Asker Hayatını Kaybetti!

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23.03.2017 22:21
Çukurca’daki PKK Saldırısında Yaralanan Asker Hayatını Kaybetti!
Hakkâri’nin Çukurca ilçesindeki PKK saldırısında yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA’da yer alan habere göre, Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde yer alan Geriktepe Üs Bölgesi’ne PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanan askerlerden biri, tedavi gördüğü Hakkâri Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Daha önce Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, dört askerin de yaralandığı belirtilmişti.

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