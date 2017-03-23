Çukurca’daki PKK Saldırısında Yaralanan Asker Hayatını Kaybetti!
Hakkâri’nin Çukurca ilçesindeki PKK saldırısında yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AA’da yer alan habere göre, Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde yer alan Geriktepe Üs Bölgesi’ne PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanan askerlerden biri, tedavi gördüğü Hakkâri Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Daha önce Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, dört askerin de yaralandığı belirtilmişti.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çukurca’daki PKK Saldırısında Yaralanan Asker Hayatını Kaybetti!Hakkâri’nin Çukurca ilçesindeki PKK saldırısında yaralanan askerlerden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
“YPG ile İş Birliği Yapılmasını Türkiye Olarak Kabul Etmiyoruz”Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya askerinin YPG arması takmasıyla ilgili, “YPG ile ABD ve Rusya Federasyonu’nun hiçbir şekilde iş birliği yapmasını Türkiye olarak kabul etmiyoruz.” dedi.
AB Komisyonundan Türkiye’ye NotaAB Komisyonu, Türkiye'nin AB Büyükelçisi Kaymakçı'yı çağırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ile ilgili eleştirileri sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 Nisan'dan Sonra İdam Gelirse OnaylarımCumhurbaşkanı Erdoğan "16 Nisan'dan sonra Parlamentomuz idam ile ilgili kararı olumlu verir bana gelirse ben bunu onaylarım." dedi.
Kurtulmuş: DEAŞ'ın yerine PYD konulursa operasyonda olmayızBaşbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin "'Biz böyle yapmayacağız, oradan DEAŞ'ı çıkarırken yerine PYD'yi koyacağız' derseniz Türkiye buna asla izin vermez. Operasyonda yer almayız." dedi.
RÖPORTAJ
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
KURAN ÇALIŞMALARI
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kırk Taklanın Ödülü
- Londra’da Ölenler İnsan, Rakka’dakiler Ne?
- ABD ve Ortakları Musul'da Yine “Yanlışlıkla” Katliam Yaptı: 43 Ölü
- Uludağ Üniversitesi’nde Seyyid Kutub’un Şahitliği Konuşuldu
- Kuzey Kore’nin Türkiye’deki Mal Varlığı Dondurulacak
- Emperyalist ABD, Suriye’de Okul Vurdu: 33 Ölü
- Tahriru’ş-Şam’dan Hama Operasyonuna Dair Açıklama
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 Nisan'dan Sonra İdam Gelirse Onaylarım
- Genç Mühendisler Platformu'ndan TMMOB'a Bağlı Odalara Protesto
- Suriyeli Muhalifler: “IŞİD’in Bitmesi, Esed'in Gitmesiyle Mümkün Olacak”
- İşgalcinin Timsah Gözyaşları
- AB Komisyonundan Türkiye’ye Nota
- Kırk Taklanın Ödülü
- AB Komisyonundan Türkiye’ye Nota
- ABD ve Ortakları Musul'da Yine “Yanlışlıkla” Katliam Yaptı: 43 Ölü
- PKK/PYD: Afrin'de Türkiye'nin Vurduğu Bölgeye Rus Askeri Konuşlandı
- Genç Mühendisler Platformu'ndan TMMOB'a Bağlı Odalara Protesto
- Kuzey Kore’nin Türkiye’deki Mal Varlığı Dondurulacak
- Daily Sabah’ın Avrupa Parlamentosu’nda Dağıtımı Yasaklandı
- Tahriru’ş-Şam’dan Hama Operasyonuna Dair Açıklama
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 Nisan'dan Sonra İdam Gelirse Onaylarım
- Özgür-Der, Referandum Kararını Açıkladı
- Tahrir’uş Şam ve ÖSO'nun Hama Operasyonu Bombalı Araçlarla Başladı
- Edepsizliği Edebiyat Sanan Diri Ozanlar Derneği Dergisi Kapandı
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim