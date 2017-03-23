Çukurca’da PKK Saldırısı: Bir Asker Vefat Etti!

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde bir askerin vefat etmesine neden olan PKK saldırısında dört askerin de yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde yer alan Geriktepe Üs Bölgesi’ne, PKK mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir askerin vefat ettiği, dört askerin ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı belirtildi.