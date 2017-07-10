İstanbul29 °C

  1. HABERLER

  2. HABER

  3. GÜNDEM

  4. Çukurca’da PKK Saldırısı: Bir Asker Hayatını Kaybetti!
Çukurca’da PKK Saldırısı: Bir Asker Hayatını Kaybetti!

Çukurca’da PKK Saldırısı: Bir Asker Hayatını Kaybetti!

Hakkâri’nin Çukurca ilçesindeki Orman Hudut Tabur Komutanlığı’na PKK’lı militanlarca gerçekleştirilen havanlı saldırıda bir asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.

A+A-

Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığı’na PKK’lı militanlarca havan saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda bir asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler Hakkâri Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Bölgede PKK’lılara yönelik geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT