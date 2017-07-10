Çukurca’da PKK Saldırısı: Bir Asker Hayatını Kaybetti!
Hakkâri’nin Çukurca ilçesindeki Orman Hudut Tabur Komutanlığı’na PKK’lı militanlarca gerçekleştirilen havanlı saldırıda bir asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.
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Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığı’na PKK’lı militanlarca havan saldırısı gerçekleştirildi.
Saldırıda bir asker hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler Hakkâri Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Bölgede PKK’lılara yönelik geniş çaplı operasyon devam ediyor.
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