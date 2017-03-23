Çukurca’da PKK Saldırısı: Bir Asker Hayatını Kaybetti!

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23.03.2017 11:27
Çukurca’da PKK Saldırısı: Bir Asker Hayatını Kaybetti!
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde bir askerin hayatını kaybetmesine neden olan PKK saldırısında dört askerin de yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde yer alan Geriktepe Üs Bölgesi’ne, PKK mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir askerin hayatını kaybettiği, dört askerin ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı belirtildi.

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