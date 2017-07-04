Çukurca’da PKK Saldırısı: 3 Asker Yaralandı!
Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı militanlar tarafından gerçekleştirilen roketatarlı taciz ateşi nedeniyle 3 askerin yaralandığı bildirildi.
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Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesinin Güvendağı bölgesine PKK’lı militanlarca roketatarlı taciz ateşinde bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Saldırı neticesinde 3 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildikleri Hakkâri Devlet Hastanesi’nde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”
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