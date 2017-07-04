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  4. Çukurca’da PKK Saldırısı: 3 Asker Yaralandı!
Çukurca’da PKK Saldırısı: 3 Asker Yaralandı!

Çukurca’da PKK Saldırısı: 3 Asker Yaralandı!

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı militanlar tarafından gerçekleştirilen roketatarlı taciz ateşi nedeniyle 3 askerin yaralandığı bildirildi.

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Hakkâri Valiliği’nden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesinin Güvendağı bölgesine PKK’lı militanlarca roketatarlı taciz ateşinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Saldırı neticesinde 3 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildikleri Hakkâri Devlet Hastanesi’nde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

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