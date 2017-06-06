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  4. Çukurca’da PKK Saldırısı: 1 Asker Hayatını Kaybetti!
Çukurca’da PKK Saldırısı: 1 Asker Hayatını Kaybetti!

Çukurca’da PKK Saldırısı: 1 Asker Hayatını Kaybetti!

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı militanlar tarafından gerçekleştirilen saldırı nedeniyle 1 asker hayatını kaybetti, 6 asker de yaralandı.

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Hakkâri-Çukurca karayolunda seyir hâlindeki askerî araca PKK’lı militanlar tarafından roketatarlı saldırı gerçekleştirildi.

AA’da yer alan habere göre, saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 6 asker de yaralandı. Yaralı askerler, Hakkâri Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Bölgede PKK’lı militanlara yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

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