Çukurca’da PKK Saldırısı: 1 Asker Hayatını Kaybetti!

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinin kırsalındaki Avuş Tepe bölgesinde PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonda saat 04.00 sıralarında PKK’lı militanlarca araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

AA’da yer alan habere göre, patlamada, 2. Hudut Tugay Komutanlığı’nda görevli bir asker hayatını kaybetti, iki asker de yaralandı.

Yaralı askerler, Hakkâri Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Bölgede operasyonlar sürüyor.