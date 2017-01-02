Cübbeli Ahmet Satranç Oynayanları Lanetli İlan Etti!

»Ana Sayfa»Gündem
02.01.2017 14:23
Cübbeli Ahmet Satranç Oynayanları Lanetli İlan Etti!
Cübbeli Ahmet, satrancın kumardan daha beter olduğunu belirterek oynayanların lanetli olduğu savundu.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, satranç oynayan kişilerin, insanların en yalancısı olduğunu iddia ederek, "Oynayanlar lanetlenmiştir" ifadelerini kullandı.

"OYNAYANA BAKAN DA DOMUZ ETİ YEMİŞ GİBİDİR"

Cübbeli Ahmet'in satranca dair konuşması şöyle:

"Satranç tavladan da kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Satranç oynayan kişi insanların en yalancısı. Oynayanlara ölürken kelime-i şehadet nasip olmayabilir. Satranç oynayan lanetlenmiştir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir. Bu oyunları oynayacağınıza elinize tesbih alın, sübhanallah çekin"

Cüppeli’nin Açıklamasına Tepkiler

Öte yandan Cüppeli’nin bu sözlerine sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından tepki gösterildi.

Twitter’da bazı kullanıcıların attığı Erdoğan’lı tepki twitleri şöyle:

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yüzbinleri Katledenler Reina Saldırısı İçin Taziye Sırasına Girdiler01 Ocak 2017 Pazar 22:10
  • ABD Büyükelçiliği'nden Reina’nın Sahibine Yalanlama01 Ocak 2017 Pazar 21:30
  • Kimlik Bulanıklığı Neler Yaptırıyor?01 Ocak 2017 Pazar 18:19
  • “Kınama ve Lanetlemeden Daha Fazlası Yapılmalı”01 Ocak 2017 Pazar 17:43
  • “Tehditleri Kaynağında Yok Etmekte Kararlıyız”01 Ocak 2017 Pazar 17:12
  • Tarlada Mahsur Kalan Suriyeliler Kurtarıldı01 Ocak 2017 Pazar 13:52
  • Ortaköy’deki Saldırının Faturasını Diyanet’e Kestiler!01 Ocak 2017 Pazar 13:33
  • Çeçenistan Uyruklu Kujulov İade Ediliyor01 Ocak 2017 Pazar 12:08
  • İHH'dan Suriye'ye 3 Bin Yardım Tırı01 Ocak 2017 Pazar 10:20
  • Mehmet Görmez: Mabette Yapılmasıyla Farkı Yok01 Ocak 2017 Pazar 10:12
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim