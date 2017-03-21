Çorum’dan Mustafa Kerim-Şerife Üngör Kardeşlerimizin Çocukları Oldu

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21.03.2017 13:22
Çorum’dan Mustafa Kerim-Şerife Üngör Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
Mustafa Kerim ve Şerife Üngör kardeşlerimizin Hatice Berra ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Kardeşlerimizi tebrik ediyor, Allah’tan Hatice Berra’ya hayırlı bir ömür niyaz ediyoruz.

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