Çorum'da Grup Yürüyüş Konseri

Okul öğrencilerinden Çağrı İslam ve Hamza Gökgöz tarafında kurulan “Grup Tuva” ve Grup Yürüyüş’ün sahne aldıkları ki gecenin sunumu Muhammed Ali Erkoç yaptı.

Selamlama konuşmasında Özgür-Der Çorum Şb. Bşk. Murat İslam, 15 Temmuz gecesi yaşananlara atıf da bulunarak, direnişin dinamiklerinin İslami söylem ve semboller olduğunu hatırlattı. Laik, Seküler ve Kemalist darbecilerin direnişi sahiplenme noktasında ki girişimlere değinen İslam, büyük fedakârlıkla kazanılan bu direnişin sahibinin halk olduğunu ve bu rolün çalınmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Üzerinden henüz kısa bir zaman geçen direnişin lüzumsuz tartışma ve pratiklere, klişe söylemlere ve törenlere dönüşmesi en sık rastlanan ölümcül tuzaklardan biri olduğunu hatırlatan İslam, yapılması gerekenin İslami ve ahlaki değerleri, kazanımları korumak doğrultusunda halkın ortaya koyduğu bu kıyamın bilinç seviyesini yükseltmek olduğunu ifade etti.

Popüler kültürün TV, internet, magazin, sınırsız eğlence ve tahrik dozajı oldukça yüksel reklamlarla tüketmeye endeksli bir hayat dayatılmakta olduğunu ve gençlerimize kuşattığını hatırlatan İslam, sanat adına ölçüsüzlüğü bir model olarak sunan, mahremiyeti ayaklar altına alan faaliyetlere karşı kendi alternatifimizi üretmek zorunda olduğumuzu ifade etti…

Konuşmaların ardından ilk olarak sahneyi Grup Tuva aldı, gerçekleştirdikleri sahne performansı ve parçaların yanı sıra, verdikleri mesajlarla dinleyicilerden büyük beğeni aldılar…

Ardından sahne alan Grup Yürüyüş, 15 Temmuz temasına uygun direnişi ve ümmet bilincini konu alan ezgileri ve mesajları ile geç saatlere kadar sergiledikleri performansıyla geceye damga vurdular…