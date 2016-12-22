Çorum’da 20 Öğretmen Tutuklandı

Çorum’da Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen, aralarında “asker imamları”nın da bulunduğu 21 öğretmenden 20’si tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan O.Ş, T.T, Y.Z.Ö, S.S, S.K, O.K, N.Ö, M.G.B, M.L, İ.T, H.D, H.S.D, E.Y, E.H, D.Ö, A.A, A.Y, A.O.A, A.T, A.G. ve B.G’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, bir süre önce açığa alınan öğretmenlerden oluşan zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 20’si tutuklandı. B.G. ise adlî kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların arasında Çorum’daki askerlerden sorumlu “asker imamları”nın da bulunduğu, bazı zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı öğrenildi.