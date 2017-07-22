Çorum Özgür-Der’in Gerçekleştirdiği ‘15 Temmuz Gençlik Kampı’ Sona Erdi

Günün programlı kullanılması, sorumluluk alma, Kur’an-ı Kerim ezberi, cemaatle namaz kılma, düzenli kitap okuma, görev alma, paylaşma ve dayanışma gibi hasletlerin gençlere kazandırılmasını amaçlayan kamp oldukça verimli geçti.

Sabah namazı ile başlayan kamp mesaisi, Kur’an ve mealinin okunmasının ardından ayet ezberleri ile devam etti. Cemaatle kılınan namazların ardından Kur’an ve meali gençler tarafından okundu. Spor-kültürfizik zamanından sonra nöbetçilerin hazırladığı kahvaltılara geçildi. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere her gün iki saatlik sohbet derslerinde ibadet bilinci, ahlak bilinci, kulluk bilinci, şahitlik-davet bilinci, sorumluluk alma, gündem takibi ve gündeme bakış, sosyal medya-internet kullanımında dikkat edilmesi gerekenler vb konular ele alındı.

Öğleden önce temel ilk yardım ve doğada izcilik bilgilerinin verildiği derslerin ardından gençler, serbest vakitlerinde futbol, voleybol yanında zekâ soruları ile vampir köylü gibi oyunlarla vakit geçirdiler. Her gün öğleden sonra bir saat boyunca Ali Emre’nin Ekin Yayınları’ndan çıkan Nureddin Zengi romanı gençler tarafından okundu. Ayrıca Grup Tuva, ezgileriyle kampta bulunan gençlere performanslarını sergilediler.

Rabia, Diriliş, Tevhid ve Adalet, Kıyam gibi öbeklere ayrılan gençlerin grup liderleri, vaktinde abdest alma ve namaz için hazır olma, temizlik, yemek ve bulaşık görevleri, yatsı namazından sonra yatma, gece nöbetleri, odun toplama gibi konularda öbeklerini sevk ettiler.

Ömrü boyunca iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi, varlığını yalnızca Allah’a adamayı ve hayatı boyunca İslam ümmetinin felahı için çalışmayı içeren Müslüman Gencin Yemini gençler tarafından yapıldı. Ezber tatbikatlarının yapıldığı gece vakitlerinde ezberlerini sunan gençler yataklarına döndüler.

Kur’an ve Siyer bilgisi, tarih, gündem ve siyaset konularında bilgi ve dikkati ölçmeyi amaçlayan bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada tüm soruları doğru yanıtlayarak birinciliği kapan Diriliş Grubu üyelerine ve en çok kitap okuyan gencimize de hediyeleri takdim edildi.

Gençler, kamp sonrası dönemde düzenli olarak bir araya gelme ve bir sonraki kampta yeniden buluşma dilekleriyle Çukurhan Yaylası’ndan ayrıldılar.